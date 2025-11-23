62 cán bộ, kỹ sư điện lực Huế lên đường chi viện cho vùng lũ Đắk Lắk 23/11/2025 15:40

(PLO)- Đội xung kích của Công ty Điện lực Huế đã xuất quân, mang theo phương tiện và vật tư chuyên dụng để hỗ trợ Đắk Lắk khôi phục lưới điện sau bão.

Chiều 23-11, Công ty Điện lực Huế đã tổ chức lễ ra quân, tiễn chân Đội xung kích gồm 62 cán bộ, công nhân viên lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, lực lượng chi viện lần này được tuyển chọn kỹ lưỡng, bao gồm những nhân sự có sức khỏe tốt, tay nghề giỏi và giàu kinh nghiệm thực tế.

Để đảm bảo khả năng tác chiến độc lập và hiệu quả, đoàn công tác mang theo 9 xe chuyên dụng cùng đầy đủ trang thiết bị, công cụ dụng cụ sửa chữa lưới điện, vật tư dự phòng và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đại Phúc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Huế đã động viên tinh thần các thành viên Đội xung kích.

Lãnh đạo công ty yêu cầu toàn đoàn tập trung cao độ, phát huy năng lực, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc.

Ông Phúc nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng nghiệp, đồng thời nỗ lực hỗ trợ đơn vị bạn khôi phục lưới điện trong thời gian nhanh nhất.