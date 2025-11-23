Đắk Lắk sẽ lập 15 bếp ăn công nghiệp tại các vùng lũ 23/11/2025 17:39

(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắc Lắk sẽ lập 15 bếp ăn tại các vùng lũ, mỗi bếp sẽ cung cấp 5.000 - 10.000 suất ăn cho người dân.

Ngày 23-11, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cùng với lãnh đạo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hỗ trợ từ các ngân hàng, mạnh thường quân nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả.

Cả nước chung tay với người dân vùng lũ ở Đắk Lắk

Ông Nguyễn Thái Học cho biết chúng ta đã chứng kiến những đau thương mất mát, những giọt hồ hôi, nước mắt và nỗi đau của người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Cả nước đang cùng quan tâm, hướng về người dân Đắk Lắk, đặc biệt là khu vực Phú Yên (cũ).

Các mạnh thường quân trao hỗ trợ cho người dân vùng lũ ở Đắk Lắk.

Theo ông Nguyễn Thái Học, qua trao đổi, các lão thành cách mạng, mạnh thường quân đều quan tâm, ủng hộ. Bên cạnh đó, những người dân Phú Yên đang sinh sống ở khắp nơi cũng đang lo cho miền Trung thân yêu.

“Hàng ngày, hàng giờ, người dân cả nước luôn cập nhật thông tin để biết bà con miền Trung đang cần gì. Từ đó, có những phần quà thiết thực nhất gửi đến bà con”, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nói.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Người dân chưa từng trải qua cơn lũ kinh hoàng như vừa qua.

Nhiều nơi ở Đắk Lắk vẫn còn ngập sâu.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay ủng hộ người dân vùng lũ đang trong cơn khốn khó. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cam kết những phần quà của các mạnh thường quân sẽ được trao đến tay người dân đúng mục đích, công khai, đúng đối tượng, đúng với tinh thần đại đoàn kết và giúp cho người dân vượt qua khó khăn.

Theo bà Cao Thị Hòa An, các thông tin thất thiệt về vỡ đập, nhà lầu sập cũng ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống mưa lũ vừa qua.

“Sau khi giải quyết cái đói, cái rét, chúng tôi phải tính đến khôi phục sản xuất, kế sinh nhai cho người dân. Đồng thời, lo sách vở cho học sinh quay trở lại trường. Rất nhiều việc đang chờ và cần sự chung tay”, bà Cao Thị Hòa An ngậm ngùi chia sẻ.

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo các ngân hàng đã trao hỗ trợ tám tỉ đồng, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tặng ba tỉ đồng và một doanh nghiệp trao tặng 900 triệu đồng. Ngoài ra, hai lão thành cách mạng và Hội đồng hương Phú Yên tại Hà Nội cũng trao tặng gần 400 triệu đồng cho người dân vùng lũ.

Người dân ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk nhận hàng cứu trợ. Ảnh: NGUYỄN YÊN-THANH NHẬT

Sẽ lập 15 bếp ăn công nghiệp tại các vùng lũ

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk, cho biết đến nay cơ quan này đã nhận được hơn 23 tỉ đồng (con số đăng ký hỗ trợ hơn 100 tỉ đồng) và hàng trăm tấn nhu yếu phẩm.

Người dân vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh rất cần thực phẩm tại thời điểm này. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo ông Trần Hữu Thế, những ngày qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động thức ăn nhanh, những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất sống được để đi cứu trợ vì có nhiều điểm chưa thể tiếp cận.

“Khi đã tiếp cận được, chúng tôi sẽ triển khai khoảng 15 bếp ăn công nghiệp tại các vùng lũ. Mỗi bếp có thể cung cấp từ 5.000 – 10.000 suất ăn cung cấp cho người dân”, ông Trần Hữu Thế nói.

Tiếp đó, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ hỗ trợ các tư liệu sinh hoạt gia đình thiết yếu như gạo, mắm, muối… Đặc biệt là sẽ hỗ trợ quần áo và chăn mềm cho người dân. Cùng với đó, khẩn trương khắc phục các vấn đề về khôi phục giao thông, y tế, xử lý vệ sinh phòng dịch.

Ông Trần Hữu Thế nói về các phương án triển khai cứu trợ người dân.

Tỉnh Đắk Lắk sẽ đặc biệt là khử trùng, phun vệ sinh khử khuẩn. Ông Trần Hữu Thế cho biết địa phương đã đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ công tác phun khử khuẩn.

“Bước tiếp theo là khôi phục sản xuất. Hiện, MTTQ tỉnh đang huy động các lực lượng, trong đó có đề nghị lực lượng vũ trang hỗ trợ khắc phục hậu quả của mưa lũ”, ông Trần Hữu Thế nói.