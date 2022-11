Tòa tuyên hủy sổ hồng vì cấp đất nhưng không niêm yết tại UBND xã

(PLO)- Tòa cho rằng việc không niêm yết công khai, không lấy ý kiến giáp ranh của các hộ có đất tiếp giáp đã vi phạm về hình thức và thủ tục cấp giấy chứng nhận nên đã tuyên hủy.

Mới đây, TAND TP.HCM đưa ra xét xử và tuyên án đối với vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) giữa bà LTR và ông LKS. Bà R yêu cầu tòa án hủy sổ hồng mà UBND huyện Củ Chi đã cấp cho ông S vì cho rằng diện tích 66 m2 đang tranh chấp thuộc quyền sở hữu của bà hiện đã bị cấp nhầm sang phần đất của ông S.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1998 bà R được dòng tộc tương phân một phần đất ngang 3m, dài 25 m tính từ tim đường Tỉnh lộ 15 (Củ Chi). Ngoài phần đất 3m ngang được hưởng như đã nêu ở trên bà R có mua thêm và nhận cho tặng từ chị ruột mình thêm 6m ngang. Vì các phần đất này liền kề với nhau nên tính tổng lại bà R sở hữu phần diện tích đất ngang 9m, dài 25 m. Về phía ông S, ông cho rằng bà R chỉ sở hữu phần diện tích đất có chiều ngang 6m, dài 25m.

Đến năm 2000, ông S tiến hành đăng ký cấp sổ hồng khu đất của mình, trong đó có phần diện tích đất đang tranh chấp (ngang 3, dài 25 nhưng thực tế đo đạc chỉ 66 m2). Sau đó, ông S được UBND huyện Củ Chi cấp giấy chứng nhận số 2362 QSDĐ/HTH (cấp lần đầu) và số CH05828 (cấp đổi).

Cho rằng phần đất ngang 3m, dài 25 (thực tế đo đạc chỉ 66 m2) cơ quan chức năng đã cấp nhầm cho ông S nên bà R đã khởi kiện yêu cầu TAND TP.HCM công nhận diện tích 66m2 tại đường Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thuộc sở hữu của mình, phần diện tích này đang nằm trong sổ hồng đã cấp cho ông S. Đồng thời yêu cầu tòa hủy hai giấy chứng nhận số 2362 QSDĐ/HTH (cấp lần đầu) và số CH05828 (cấp đổi).

Tại phiên tòa, phát biểu quan điểm liên quan đến vụ việc này đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà R.

Theo HĐXX, UBND huyện Củ Chi đã nhận định việc cấp sổ hồng lần đầu cho ông S là không thông qua hội đồng xét cấp giấy tại xã, không thực hiện niêm yết công khai tại xã là không đúng quy định dẫn đến việc cấp sổ hồng số CH05828 (cấp đổi) do ông S đứng tên là không đúng.

Ngoài ra, do sai sót trong việc không niêm yết công khai, có biên bản xác định ranh giới đất nhưng không lấy ý kiến giáp ranh của các hộ có đất tiếp giáp nên dẫn đến việc cấp sổ hồng đối với phần đất đang có tranh chấp. Phần đất tranh chấp không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận cho ông S. Bên cạnh đó, HĐXX cũng nhận định phần diện tích 66m2 tranh chấp có nguồn gốc là do chị ruột bà R cho bà R giữ dùm, sau này là vừa bán vừa cho bằng miệng. Hiện nay do bà R đang quản lý sử dụng.

Do đó, HĐXX cho rằng việc UBND huyện Củ Chi cấp sổ hồng cho ông S không chỉ sai phạm về mặt hình thức, thủ tục cấp giấy mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà R nên cần thiết phải hủy để cấp lại.

Từ đó, HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là R. Công nhận cho bà R phần đất có diện tích 66m2, tuyên hủy hai giấy chứng nhận số 2362 QSDĐ/HTH và số CH05828 mà UBND huyện Củ Chi đã cấp cho ông S. Bà R được quyền liên hệ với UBND huyện Củ Chi và các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục công nhận phần đất này.

KIÊN CƯỜNG