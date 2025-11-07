Lý do ăn thanh long vàng giúp chống bệnh tim 07/11/2025 11:31

(PLO)-Thanh long vàng giàu vitamin và các khoáng chất cũng như bổ sung dinh dưỡng cho chế độ ăn uống cân bằng.

Theo nghiên cứu mới đây trên Tạp chí Scientific Reports, thanh long vàng giàu carbohydrate phức hợp, chất xơ và chất chống oxy hóa.

Các chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể, những tác nhân gây ra tổn thương oxy hóa cho tế bào và dẫn đến lão hóa.

Bằng cách giảm stress oxy hóa, chất chống oxy hóa giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim.

Theo Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH), sự thiếu hụt kali có thể dẫn đến bệnh tim. Thanh long vàng chứa nhiều kali nên giúp tăng mức kali.

Một nghiên cứu năm 2024 trên Tạp chí Peer, thanh long vàng có hàm lượng vitamin C. Tiêu thụ loại quả này có thể giúp cơ thể chống lại cảm lạnh thông thường và cúm, giữ cho bạn khỏe mạnh hơn.