TikToker 'Bắp Kimochi' lên tiếng về clip chạy mô tô nước tốc độ cao trên biển Nha Trang 28/03/2026 17:12

(PLO)- Chủ tài khoản TikTok "Bắp Kimochi" cho biết được bạn bè trong nhóm nói ở khu vực biển đó không cấm chạy mô tô nước nên đã lái thử một vòng.

Chiều 28-3, tài khoản mạng xã hội TikTok “Bắp Kimochi” đã đăng tải video dài hơn một phút trần tình về clip lái mô tô nước tốc độ cao ở biển Nha Trang.

Theo chủ tài khoản “Bắp Kimochi”, ngày 27-3, người này đến Nha Trang du lịch. Khi trời về khuya, người này muốn chạy mô tô nước nên hỏi bạn bè thì được trả lời khu vực biển này không cấm.

Hình ảnh chủ tài khoản TikTok "Bắp Kimochi" lái mô tô nước tốc độ cao trên biển Nha Trang. Ảnh chụp màn hình

“Bắp có hỏi anh em nơi này có chơi được mô tô nước không thì được trả lời là có. Lúc đó trời đã khuya rồi, không có người dân hay du khách gì hết. Bắp thả tàu xuống rồi chạy một vòng rồi thôi”- tài khoản TikTok “Bắp Kimochi” phân trần.

Cũng theo chủ tài khoản “Bắp Kimochi”, lúc đó trời tối và khu vực chạy mô tô không có bảng hướng dẫn cấm. “Rất mong mọi người thông cảm” - chủ tài khoản “Bắp Kimochi” nói.

Tối 27-3, một tài khoản TikTok tên "Bắp Kimochi" có hơn 1 triệu lượt theo dõi đăng tải clip dài 54 giây, ghi lại cảnh chủ tài khoản lái mô tô nước tốc độ cao, chạy nhiều vòng tại bãi tắm công cộng ở Nha Trang.

Đáng chú ý, đây là khu vực phục vụ người dân và du khách tắm biển, không cho phép hoạt động mô tô nước. Clip đã thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích và chia sẻ.

Lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết mô tô nước không được phép hoạt động tại các bãi tắm công cộng ở Nha Trang.

Tại Khánh Hòa loại hình mô tô nước chỉ được phép khai thác tại vùng biển của các khu du lịch, đảo và phải tuân thủ quy định an toàn, đặc biệt là hoạt động cách xa khu vực tắm biển. Việc sử dụng mô tô nước gần bãi tắm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, du khách.

Ngày 28-3, chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã gửi giấy mời ông VN (ngụ tỉnh Đắk Lắk), chủ tài khoản TikToker “Bắp Kimochi” lên làm việc liên quan việc điều khiển mô tô nước có thể gây nguy hiểm tại khu vực biển ở phường Nha Trang.

Theo cơ quan chức năng, khu vực biển TikToker lái mô tô nước là nơi cấm sử dụng loại phương tiện này.

Hiện, tài khoản TikTok “Bắp Kimochi” đã gỡ clip chạy mô tô nước khỏi tài khoản cá nhân.