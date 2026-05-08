Cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình kháng cáo vụ thu tiền dạy thêm trái quy định 08/05/2026 14:23

TAND Khu vực 1 – Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình. Bà Bình là bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan việc thu tiền dạy vượt mức quy định.

Tháng 3-2025, TAND Khu vực 1 mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bà Bình mức án 3 năm tù, xử phạt bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu Kế toán trưởng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội danh nêu trên.

Cựu Hiệu trưởng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Sau phiên tòa, bà Bình nộp đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. Trong đơn, bà Bình cho rằng bản án sơ thẩm đã bỏ qua vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong giai đoạn điều tra, truy tố. Việc điều tra không đầy đủ và không thể bổ sung ở giai đoạn phúc thẩm. Bản án sơ thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật và đánh giá chứng cứ.

Theo bản án sơ thẩm, HĐXX cho rằng bị cáo Nguyễn Thị Bình đã tổ chức dạy thêm, học thêm không tuân theo quy định, không có đơn học thêm của học sinh, cha mẹ học sinh xác nhận.

Hành vi của các bị cáo vi phạm các quy định trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền, làm trái công vụ, là yếu tố cấu thành tội phạm. Yếu tố vụ lợi ở đây không lớn nhưng bị cáo Bình có vụ lợi phi vật chất là nâng cao uy tín khi tăng thu nhập cho tập thể giáo viên của nhà trường, thu cao hơn quy định hơn 1 tỉ đồng.

HĐXX nhận định nội dung truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật. Hành vi vi phạm của các bị cáo là do nhận thức về các văn bản pháp luật chưa đầy đủ chính xác, số tiền 70% chi trả cho giáo viên, mục đích cải thiện thu nhập, dẫn đến vi phạm.

Từ tháng 12-2013 đến tháng 5-2014, Trường Trung học cơ sở Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền là 2,1 tỉ đồng, số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỉ đồng.

Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn như đã nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo kế toán trưởng Phạm Thị Minh Nguyệt lập 2 hệ thống sổ sách trong đó, 1 hệ thống sổ sách kế toán để ngoài không đưa vào báo cáo tài chính để sử dụng chi tiêu chung cho nhà trường mà không phải chịu sự kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước và Phòng tài chính quận.

Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền thu vượt quy định trong thời gian từ tháng 12-2013 đến tháng 5-2014 gây thiệt hại cho cha mẹ học sinh là hơn 1 tỉ đồng.

Trong đó, số tiền hưởng lợi 30% nộp về nhà trường là 327 triệu đồng, các cá nhân được hưởng lợi từ khoản 15% chi cho công tác quản lý dạy thêm trong đó bà Nguyễn Thị Bình là 71 triệu đồng, bà Phạm Thị Minh Nguyệt là 27 triệu đồng.

Các cá nhân được hưởng lợi 766 triệu đồng từ khoản 70% số tiền chi trả trực tiếp cho giáo viên dạy thêm gồm các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn tham gia dạy thêm.

Nhà trường hưởng lợi từ khoản 15% chi cho cơ sở vật chất là 64 triệu đồng.

Số chưa chi hết là 72 triệu đồng nằm tại sổ quỹ ngoài sổ sách báo cáo và để chung với các khoản thu khác nên không xác định được đã chi cho ai hưởng lợi.