Bị cáo buộc sai phạm thu tiền dạy thêm, cựu nữ hiệu trưởng bật khóc tại tòa 24/03/2026 17:19

(PLO)- Cựu hiệu trưởng cho rằng cáo trạng truy tố không đúng, cáo trạng đã hình sự hóa các chỉ đạo hành chính, mức thu dạy thêm do phía phụ huynh đề xuất, thống nhất

Ngày 24-3, TAND khu vực 1, Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, Hà Nội) và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu cựu Kế toán trưởng nhà trường) cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, trong năm học 2013 - 2014, Trường THCS Ba Đình thực hiện tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường và thu với mức 15.000đồng/1 tiết/1 học sinh, cao hơn quy định.

Từ tháng 12-2013 đến tháng 5-2014, Trường Trung học cơ sở Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền là 2,1 tỉ đồng, số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỉ đồng.

Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn như đã nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo kế toán trưởng Phạm Thị Minh Nguyệt lập 2 hệ thống sổ sách trong đó, 1 hệ thống sổ sách kế toán để ngoài không đưa vào báo cáo tài chính để sử dụng chi tiêu chung cho nhà trường mà không phải chịu sự kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước và Phòng tài chính quận.

HĐXX đang làm việc. Ảnh: Hoàng Huy

Ban phụ huynh đề xuất mức thu

Tại phiên tòa, bà Bình nói không đồng ý cáo trạng truy tố, còn bà Nguyệt không đồng ý với một số nội dung cáo trạng truy tố.

Trả lời HĐXX, bà Nguyệt khẳng định bản thân bà không chủ động trong việc thu tiền, thủ quỹ (bà Mai Thu Hà) thu theo 2 nhóm lớp học sinh theo đúng kế hoạch nhà trường. Việc thu tiền theo đúng chỉ đạo từ Hội đồng sư phạm nhà trường.

“Tôi không tự hướng dẫn cho các chủ nhiệm mà theo kế hoạch triển khai nhà trường. Quá trình thu, giáo viên trực tiếp quản lý học sinh, trực tiếp thu tiền từ phụ huynh và giữ lại 70%, nộp lại nhà trường 30%” – bà Nguyệt khai.

Còn bà Bình nói các lớp tổ chức chức dạy thêm của trường đáp ứng đầy đủ nguyên tắc của Thông tư 17/2012 và theo đúng nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

Theo cựu hiệu trưởng, bản thân bà biết rõ nội dung dạy thêm học thêm năm 2013-2014 theo chủ trương tại Thông tư 17/2012 và quyết định của UBND Hà Nội, Thông tư 17 không giao cho các tỉnh quy định mức thu mà theo thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường.

“Tôi không phải là người quyết định mức thu 15.000 đồng mà nhà trường cùng với Ban phụ huynh đề xuất, có biên bản, trên cơ sở vận dụng linh hoạt Thông tư 17, Quyết định 22. Tập thể thống nhất trên căn cứ thực tế nhà trường. Đây cũng là mức thu cũ tại trường trước khi tôi làm hiệu trưởng”-bà Bình nói.

Về vấn đề 2 hệ thống sổ sách, bà Bình khẳng định “tôi không chỉ đạo thu tiền phải chia thành 2 lớp”. Bà Bình cho rằng bản thân vô tội, “các thầy cô giáo chúng tôi là người dạy thật, học thật, mức thu 15 ngàn là mức thu cũ đã tồn tại ở trường Ba Đình từ nhiều năm trước, trước khi tôi làm hiệu trưởng”. Con số 15 không phải từ trên trời rơi xuống không phải do hiệu trưởng ấn định.

Cựu hiệu trưởng nói rằng cáo trạng đã hình sự hóa các chỉ đạo hành chính.

Chủ tọa công bố các quy định của Thông tư 17, theo đó học sinh có nguyện vọng học thêm phải có đơn đăng ký và được sự đồng ý của học sinh. Quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, hầu hết các học sinh chưa có đơn mà chỉ có thỏa thuận với phụ huynh. Chủ tọa hỏi bà Bình: Như thế đã đủ điều kiện?

Bà Bình cho rằng việc chưa có đơn không phải do lỗi của nhà trường, biên bản nhà trường có đầy đủ chữ ký của học sinh, thành phần Ban giám hiệu nhà trường, của giáo viên.

Tay cầm tài liệu, cựu hiệu trưởng nghẹn giọng trình bày “xin được nói một câu… chưa bao giờ tổ chức dạy thêm sai quy định, trường tổ chức dạy thêm, học thêm vì học sinh vì giáo viên nhưng sau 13 năm nó biến thành cái tội…” Rồi bà Bình bật khóc.

Chủ tọa phiên tòa liên tục trấn an bị cáo và nhắc đây là phiên tòa đánh giá công khai các chứng cứ, lời khai. “Bị cáo phải bình tĩnh mới bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình được” – chủ tọa phiên toàn nói.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Hoàng Huy

Chia nhỏ lớp, thu cao hơn quy định

Có mặt tại tòa, bà Mai Thu Hà, từng là thủ quỹ của nhà trường cho biết trước khi chuyển công tác, bà Hà có bàn giao lại quyển số do chính tay bà lập, ghi chép khi giáo viên nộp tiền.

Sổ ghi rất rõ nội dung thu tăng cường, lập ra để theo dõi tiền thu dạy thêm. Giáo viên chủ nhiệm là người thu tiền học thêm. Bà Hà có hỏi thu theo cách thức nào thì các giáo viên đều không biết.

Nội dung xét hỏi của chủ tọa phiên tòa đối với các giáo viên chủ nhiệm cho thấy Lớp học thêm 20-30 học sinh mức thu theo quy định là 9.000 đồng nhưng thực tế thu 15.000 đồng. Lớp học đa phần là học sinh khá giỏi nhưng vẫn chia nhỏ lớp để áp dụng mức thu cao hơn.

Đơn cử như lớp 8i, có 46 học sinh thì 41 đi học thêm Toán, Văn, Anh. Chủ tọa phiên tòa đặt vấn đề lớp chỉ có 1 học sinh trung bình, vì lý do gì tất cả là học sinh khá giỏi nhưng lại chia làm 2 lớp, mà không thực hiện theo Thông tư 17?

Trả lời vấn đề này, giáo viên chủ nhiệm cho biết việc chia nhỏ không phải vì mục đích thu tiền cao mà vì mục tiêu bồi dưỡng các con tập trung mũi nhọn thi vào cấp 3. Việc học thêm chỉ có đơn của Ban phụ huynh.

Chủ tọa phân tích Ban phụ huynh không thể biết năng lực, nguyện vọng của từng học sinh. Thông tư 17 quy định học sinh phải có đơn, phụ huynh phải ký vào đơn và sau đó hiệu trưởng xem xét.

Ngay sau đó bà Bình đã xin được phát biểu và nói rằng mục đích chia lớp không phải để thu tiền của các con, và xin khẳng định điều này, Nhà trường tổ chức dạy theo đúng Thông tư 17. “Đây là lương tâm của nhà giáo, mục đích chia nhóm là phương pháp sư phạm để đảm bảo chất lượng dạy học và không có phụ huynh nào có ý kiến”- bà Bình nói.

Chủ tọa phiên tòa phân tích, tất cả những gì chúng ta đang làm không được vượt quá quy định pháp luật, việc dạy thêm học thêm có quy định về nguyên tắc, điều kiện, vai trò từng người… HĐXX không phủ nhận nhiệt huyết của bị cáo đã làm cho học sinh những năm đó nhưng pháp luật, ở đây Quyết định 22 và Thông tư 17 quy định các mức học phí đối với lớp 40 học sinh, 30 học sinh, 20 học sinh không giống nhau.