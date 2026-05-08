"Điểm tựa pháp lý" để kết tội cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình đã bị bãi bỏ 08/05/2026 15:03

(PLO)- Bộ Tư pháp kiến nghị UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT TP Hà Nội khẩn trương xử lý nội dung trái pháp luật và không còn phù hợp của Quyết định 22/2013, sau đó văn bản này bị bãi bỏ.

Vừa qua (ngày 5-5), UBND TP Hà Nội đã có Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội về dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 4-5, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư Pháp, ban hành kết luận kiểm tra, thể hiện Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 5898 năm 2013 của Sở GD&ĐT TP Hà Nội có nội dung trái pháp luật và không còn phù hợp, nên cần xử lý.

Bà Nguyễn Thị Bình tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Theo kết luận của Bộ Tư pháp, Thông tư 17/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ nêu, tiền học thêm là do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường.

"Thông tư này không quy định hoặc giao chính quyền địa phương quy định mức thu tiền học thêm tối đa. Như vậy, Quyết định 22 của Hà Nội áp "giá trần" là chưa phù hợp” – kết luận nêu.

Song song với Quyết định 22/2013, Bộ Tư pháp cho rằng Hướng dẫn số 5898 năm 2013 của Sở GD&ĐT TP Hà Nội quy định về mức thu tiền dạy thêm trên địa bàn (bằng mức thu trong Quyết định 22/2013) làm phát sinh quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, Hướng dẫn số 5898 chỉ do Giám đốc Sở GD&ĐT ký ban hành nên không đúng hình thức, thẩm quyền.

Bộ Tư pháp cũng cho biết theo quy định hiện hành, việc dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền học sinh; kinh phí phải sử dụng từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn hợp pháp khác. Do đó, quy định áp mức thu tối đa tại Quyết định 22/2013 và văn bản Hướng dẫn số 5898 của Sở GD&ĐT TP Hà Nội hiện không còn phù hợp.

Trong kết luận, Bộ Tư pháp cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT TP Hà Nội khẩn trương xử lý nội dung trái pháp luật và không còn phù hợp của Quyết định 22/2013 và Văn bản Hướng dẫn số 5898 nêu trên. Đồng thời, tổ chức xem xét, xác định, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, của pháp luật đối với tập thể, cá nhân đã tham mưu, đề xuất, ban hành văn bản trái pháp luật.

Cuối tháng 3-2025, TAND Khu vực 1 - Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) 3 năm tù và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu kế toán trưởng nhà trường) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội là một trong những căn cứ kết tội cựu Hiệu trưởng Bình và cựu kế toán Nguyệt.

Theo HĐXX, năm học 2013 - 2014, bà Bình, bà Nguyệt thu tiền học thêm của 24 lớp các khối 7, 8, 9 với tổng số tiền chênh lệch hơn 1 tỷ đồng so với mức thu quy định.

Mặc dù UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định “Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương”. Mức thu này được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm.

Cụ thể, dưới 10 học sinh một lớp, các nhà trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10 – 20 học sinh mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20 – 30 học sinh là 9.000 đồng/tiết; từ 30 – 40 học sinh là 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng/tiết.

VKS cho rằng dù có quy định trên, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh; cao hơn quy định. Trong số tiền thu được, 70% trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, 30% dùng cho quản lý và cơ sở vật chất.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Bình có đơn kháng cáo toàn bộ bản án.