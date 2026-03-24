Vừa làm quen ở quán đã chém trọng thương bạn nhậu khi đi nhậu ‘tăng hai’ 24/03/2026 16:10

Ngày 24-3, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Y Roen Bkrông (18 tuổi, ngụ xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra theo thẩm quyền.

Y Roen Bkrông tại công an. Ảnh: S.Đ

Theo thông tin ban đầu, đêm 21-3, Công an phường Buôn Ma Thuột nhận tin báo về việc trước quán nhậu Cây Muồng trên đường Lê Thánh Tông có một thanh niên bị chém trọng thương.

Lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường xác minh và bắt giữ Y Roen Bkrông, thu giữ hung khí là một con dao. Nạn nhân là anh Y Đam Ayun (22 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, Y Roen Bkrông khai khoảng 20 giờ ngày 21-3, khi đang ngồi nhậu ở quán K trên đường Lê Thánh Tông đã giao lưu, làm quen với anh Y Đam Ayun. Sau đó, cả hai hẹn nhau đến quán Cây Muồng gần đó để nhậu tiếp.

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Y Roen Bkrông lấy dao chặt xương tại bếp của quán rồi lao ra chém liên tiếp vào vùng đầu và tay anh Y Đam Ayun. Thấy nạn nhân ra nhiều máu, Y Roen Bkrông vứt dao rồi gọi taxi đưa anh Y Đam Ayun đi cấp cứu.