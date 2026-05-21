Minh Đăng Group chi hơn 3,5 triệu EUR đầu tư công nghệ Italy nâng tầm cà phê Robusta Việt 21/05/2026 15:59

(PLO)- Minh Đăng Group vừa ký hợp tác với Brambati S.p.A (Italy) để đầu tư dây chuyền rang xay và chuyển giao công nghệ chế biến cà phê trị giá hơn 3,5 triệu EUR nhằm nâng cao giá trị Fine Robusta Việt Nam bằng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày 21-5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xuất Nhập khẩu Minh Đăng (Minh Đăng Group) thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và hợp đồng mua bán máy móc – chuyển giao công nghệ chế biến cà phê trị giá hơn 3,5 triệu EUR cùng Brambati S.p.A.. Đây là thương hiệu hàng đầu quốc tế đến từ Italy trong lĩnh vực công nghệ rang xay và chế biến cà phê.

Tham dự sự kiện có ông Đào Đức Diễn, Tổng Giám đốc Minh Đăng Group; Ông Hoàng Ngọc Thanh, Tổng giám đốc khu vực Đông Nam bộ. Về phía Brambati S.p.A có Ông Fabrizio Brambati, Chủ tịch Brambati S.p.A; Ông Elia Cosi, Giám đốc bán hàng khu vực châu Á; Ông Trương Văn Minh, Đại diện Brambati tại Việt Nam.

Sự kiện ký kết lần này là bước chuẩn bị quan trọng cho chiến lược phát triển thương hiệu cà phê Bazan Heritage Coffee của Minh Đăng Group. Thương hiệu được định vị theo triết lý cà phê nguyên bản, minh bạch nguồn gốc và phát triển bền vững, hướng đến việc tôn vinh giá trị của Fine Robusta Việt Nam bằng công nghệ chế biến hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế.

Đây cũng là bước đánh dấu trong chiến lược đầu tư chuyên sâu vào ngành cà phê của Minh Đăng Group, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu, chế biến sâu đến phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Đào Đức Diễn (trái) Tổng Giám đốc Minh Đăng Group và ông Fabrizio Brambati, Chủ tịch Brambati S.p.A ký biên bản ghi nhớ.

Ông Đào Đức Diễn, Tổng giám đốc Minh Đăng Group khẳng định, việc hợp tác cùng Brambati S.p.A không chỉ đơn thuần là đầu tư một dây chuyền rang xay trị giá hơn 3,5 triệu EUR, mà còn là tiếp cận tư duy chế biến hiện đại của châu Âu, nơi mỗi hồ sơ rang, mỗi tiêu chuẩn chất lượng và từng chi tiết vận hành đều hướng đến sự ổn định và tính nguyên bản của sản phẩm..

“Điều chúng tôi hướng tới không phải là tạo ra một sản phẩm cà phê đại trà, mà là xây dựng Bazan Heritage Coffee thành một chuẩn mực mới cho cà phê Việt Nam: nguyên bản, minh bạch, ổn định và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế bằng chính chất lượng thật”, ông Diễn nhận định.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Fabrizio Brambati, Chủ tịch Công ty Brambati S.p.A đánh giá cao định hướng phát triển của Minh Đăng Group trong việc nâng tầm hạt Robusta Việt Nam. Ông cho rằng sự kết hợp giữa khát vọng của doanh nghiệp Việt Nam với nền tảng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến từ Brambati S.p.A sẽ góp phần tạo ra những thành tựu mới cho ngành cà phê.

Song song với đầu tư công nghệ, Minh Đăng Group đang xây dựng hệ thống vùng nguyên liệu theo hướng minh bạch nguồn gốc xuất xứ và ổn định chất lượng đầu vào. Đây được xem là nền tảng để doanh nghiệp phát triển các dòng sản phẩm cà phê rang xay, cà phê túi lọc, cà phê hòa tan cũng như gia công OEM/Private Label cho các đối tác trong và ngoài nước.

Thông qua hợp tác chiến lược với Brambati S.p.A, Minh Đăng Group kỳ vọng sẽ mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế cho thương hiệu Bazan Heritage Coffee, đồng thời góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.