Tập đoàn Đại Hoàng Thuỷ: Xây nhà máy cà phê 25 triệu USD vươn tầm quốc tế 03/05/2026 08:05

(PLO)- Với định hướng phát triển bền vững và không ngừng nâng cao chất lượng, Tập đoàn Cà phê Đại Hoàng Thuỷ sắp chính thức đưa vào hoạt động nhà máy thứ 3 tại KCN Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM).

Quy mô ấn tượng - Công nghệ dẫn đầu: Nhà máy được đầu tư hơn 25 triệu USD, với diện tích gần 2 hecta, công suất lên đến 25.000 tấn/năm. Toàn bộ dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và Nhật Bản, đảm bảo hiệu suất vượt trội và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Nhà máy cà phê thứ 3 của Tập đoàn Cà phê Đại Hoàng Thuỷ tại KCN Tân Thới Hiệp, TP.HCM.

Chuẩn quốc tế - Chinh phục thị trường khó tính: Nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 22000, sẵn sàng cung ứng sản phẩm cho các thị trường khắt khe như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đa dạng sản phẩm – Nâng tầm giá trị cà phê Việt:

Tập đoàn chuyên sản xuất các sản phẩm: Cà phê rang xay nguyên chất; Cà phê hòa tan 2in1, 3in1; Ca cao chất lượng cao; Các loại bánh trung thu cao cấp,....

Với quy mô và công nghệ tiên tiến, nhà máy được đánh giá là nằm trong top đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế biến cà phê, khẳng định vị thế của Tập đoàn trên bản đồ ngành cà phê khu vực và quốc tế.

Ông Hoàng Văn Thủy, Chủ tịch HĐQT tập đoàn, cho biết: Chúng tôi không chỉ sản xuất mà còn kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm và lan toả tinh hoa cà phê Việt ra thế giới. Tập đoàn đang cần tuyển 100 lao động phổ thông với lương 8-9 triệu đồng/tháng bao ăn ở, 500 nhân viên kinh doanh với lương 12-15 triệu đồng.