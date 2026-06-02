Đông Sài Gòn: Tận tâm chuyên nghiệp thể hiện qua tiến độ công trình 02/06/2026 15:14

(PLO)- DSG sẽ phát triển mạnh nhà phố, biệt thự cao cấp, căn hộ cho thuê và công trình thương mại dịch vụ, hướng đến đơn vị uy tín hàng đầu khu vực phía Nam TP.HCM.

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đầu tư Xây dựng Đông Sài Gòn (DSG) (trụ sở tại số 382, đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An, TPHCM), chuyên tư vấn thiết kế, thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp, nội thất và hạ tầng kỹ thuật. Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, DSG luôn hướng đến mục tiêu mang đến những công trình chất lượng, thẩm mỹ, tối ưu chi phí và bền vững theo thời gian.

Với slogan: “Tận tâm chuyên nghiệp” DSG luôn xác định lấy chất lượng công trình tạo nên uy tín công ty; lấy tiến độ công việc khẳng định năng lực và lấy sự tận tâm của đội ngũ trong từng công trình làm uy tín dài lâu và đồng hành cùng khách hàng từ ý tưởng đến hoàn thiện.

Ông Nguyễn Ngọc Lương Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đầu tư Xây dựng Đông Sài Gòn (bìa phải), cùng cộng sự trao đổi công việc.

Những thế mạnh thi công của DSG hiện nay gồm: Thiết kế kiến trúc, kết cấu, MEP; Thi công nhà phố, biệt thự, căn hộ cho thuê; Thi công nhà hàng, khách sạn, spa, gym; Thi công hoàn thiện và nội thất; Thi công nhà xưởng, kho bãi; Thi công hạ tầng giao thông, cầu đường và công trình thủy lợi; Cải tạo, nâng cấp và sửa chữa công trình.

Ngoài ra lĩnh vực nổi bật của DSG phải kể đến: Thiết kế và thi công trọn gói từ A-Z; Đội ngũ kỹ thuật trực tiếp quản lý công trình; Am hiểu sâu về công trình dân dụng và căn hộ cho thuê; Tối ưu chi phí đầu tư cho chủ đầu tư; Cam kết tiến độ và chất lượng thi công; Chế độ bảo hành, bảo trì rõ ràng sau bàn giao.

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đầu tư Xây dựng Đông Sài Gòn chia sẻ: “DSG xem mỗi công trình là một sản phẩm mang dấu ấn riêng của khách hàng. Chúng tôi không chỉ xây dựng những công trình bền vững mà còn kiến tạo giá trị lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả đầu tư.

Trong tương lai DSG tập trung phát triển mạnh thiết kế và thi công nhà phố, biệt thự cao cấp, căn hộ cho thuê và công trình thương mại dịch vụ, hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu khu vực phía Nam”.

Lễ động thổ khởi công các công trình nhà phố mà DSG thực hiện trọn gói (thiết kế và thi công).

Thời gian qua tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đầu tư Xây dựng Đông Sài Gòn đã nỗ lực hoàn thành nhiều công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Nhờ đội ngũ kỹ sư và quản lý công trình chuyên nghiệp mà DSG được nhiều khách hàng tiếp tục lựa chọn ở các dự án kế tiếp, từng bước khẳng định thương hiệu DSG trong lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng trọn gói.

DSG đã và đang hợp tác với các chủ đầu tư cá nhân, doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sản xuất, chuỗi dịch vụ thương mại, hệ thống ngân hàng, khách sạn, nhà hàng và các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các công trình tiêu biểu như: Hệ thống nhà phố và biệt thự tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai; Các dự án căn hộ mini cho thuê trọn gói; Nhà hàng, quán cà phê, spa và phòng gym; Nhà xưởng sản xuất và kho bãi; Các công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông quy mô vừa.