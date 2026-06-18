HEINEKEN Việt Nam cùng Trường Đại học Bách Khoa nghiên cứu đưa robot hình người vào sản xuất 18/06/2026 18:22

(PLO)- HEINEKEN Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện, để khởi động chương trình hợp tác hai bên sẽ cùng triển khai dự án nghiên cứu ứng dụng robot hình người.

Ngày 18-6, tại Nhà máy HEINEKEN Việt Nam - Vũng Tàu, HEINEKEN Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện.

Thí điểm ứng dụng robot hình người Unitree G1

Chương trình hợp tác toàn diện giữa hai bên sẽ được triển khai trong thời gian năm năm. Nội dung hợp tác tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi: phát triển ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và trao đổi kiến thức chuyên ngành.

Sự kiện đánh dấu nỗ lực và cam kết của hai bên trong việc tiên phong kết nối năng lực nghiên cứu học thuật của nhà trường với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước đi này có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Để khởi động chương trình hợp tác, HEINEKEN Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM sẽ cùng triển khai dự án nghiên cứu ứng dụng robot hình người.

Dự án sẽ phát huy thế mạnh nghiên cứu lập trình của nhà trường để phát triển các giải pháp đưa mẫu robot hình người Unitree G1 thực hiện các tác vụ như bốc xếp thùng hàng, dỡ kiện hàng nặng từ pallet. Đồng thời robot cũng thực hiện các thao tác gắp nắp lon trên dây chuyền sản xuất của nhà máy bia.

Việc ứng dụng robot hình người trong các tác vụ nặng nhọc và mang tính lặp lại sẽ giải phóng sức lao động và trao quyền cho nhân viên trong những công việc ý nghĩa hơn; đồng thời góp phần kiến tạo môi trường làm việc thông minh, linh hoạt và an toàn.

Đại diện HEINEKEN Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa ký kết hợp tác chiến lược.

Thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ và phát triển nhân lực công nghệ

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, bà Đặng Huỳnh Mai Anh, Giám đốc Kỹ thuật số và Công nghệ Cấp cao HEINEKEN Việt Nam, cho biết: “Hướng đến chặng đường 5 năm tới, giá trị cốt lõi mà hai bên cùng theo đuổi chính là phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên. Chúng tôi cùng hướng đến mục tiêu chung thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ và phát triển nhân lực công nghệ.

Đối với HEINEKEN Việt Nam, hợp tác này là bước tiến thiết thực giúp chúng tôi tiến gần hơn đến tham vọng trở thành "Công ty bia kết nối tốt nhất".”

Về phía nhà trường Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM chia sẻ: “Hợp tác với HEINEKEN Việt Nam mang đến cơ hội để giảng viên và sinh viên tiếp cận với thiết bị, hạ tầng hiện đại và những bài toán công nghệ của doanh nghiệp.

Chúng tôi kỳ vọng hợp tác chiến lược toàn diện lần này sẽ là tiền đề cho nhiều nghiên cứu và giải pháp công nghệ chất lượng, mang tính ứng dụng cao.

Đồng thời, chương trình góp phần xây dựng và vận hành một mô hình giáo dục gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp.