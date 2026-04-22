Trường ĐH Kinh tế - Luật và Học viện Tòa án hợp tác nâng chất lượng nhân lực pháp lý 22/04/2026 16:12

(PLO)- Việc ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật và Học viện Tòa án sẽ thúc đẩy mô hình đào tạo gắn kết giữa lý thuyết với thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý.

Ngày 22-4, tại TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) và Học viện Tòa án (VCA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Theo nội dung ký kết, UEL và VCA sẽ triển khai nhiều hoạt động cụ thể, từ giảng dạy, nghiên cứu đến thực hành nghề nghiệp. Việc đồng hướng dẫn học viên sau đại học được thống nhất, với sự tham gia của các nhà khoa học của hai đơn vị.

Một trong những điểm nhấn hợp tác là kế hoạch phối hợp xây dựng chương trình đào tạo tiếng Anh pháp lý theo chuẩn, đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực ngoại ngữ trong lĩnh vực tư pháp. Hai bên cũng sẽ hợp tác biên soạn giáo trình, học liệu và chia sẻ kinh nghiệm trong kiểm định chất lượng cũng như quản trị đại học.

Hoạt động học thuật cũng rất được chú trọng thông qua việc tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn học thuật với sự tham gia của thẩm phán, chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn. Đặc biệt, các phiên tòa giả định (moot court) trên nền tảng số sẽ được triển khai nhằm tạo môi trường rèn luyện kỹ năng tranh tụng cho sinh viên.

Đáng chú ý, hai bên thống nhất phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký Tòa án ngay tại UEL dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp. Hoạt động này được kỳ vọng giúp người học tiếp cận sớm với kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao khả năng thích nghi và đáp ứng yêu cầu công việc trong ngành tòa án.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Biên Thùy - Phó Chánh án TAND Tối cao bày tỏ kỳ vọng sự gắn kết này sẽ mang tính bền vững, đi vào thực chất thay vì hình thức. Lãnh đạo TAND tối cao đánh giá cao sự nhạy bén của UEL khi triển khai chương trình đào tạo cử nhân Luật và Công nghệ từ năm 2026. Đây được xem là hướng đi đột phá, phù hợp với xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành tòa án hiện nay.

Theo ông, các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chú trọng phát triển học liệu, giáo trình để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Biên Thùy phát biểu chỉ đạo.

PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc VCA, kỳ vọng các nội dung hợp tác sẽ sớm chuyển hóa thành những hoạt động thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp lý để phục vụ sự phát triển của đất nước.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng UEL, khẳng định thỏa thuận hợp tác này gắn với chiến lược phát triển của cả hai đơn vị và sẽ được cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực.

Kết quả của sự hợp tác này sẽ là những sản phẩm cụ thể, từ việc các chuyên gia, nhà khoa học của Học viện Tòa án trực tiếp đứng lớp tại UEL, đến việc giảng viên UEL hỗ trợ đào tạo tiếng Anh pháp lý cho sinh viên Học viện.

Dự kiến năm 2027, giáo trình do hai bên đồng biên soạn sẽ được đưa vào sử dụng, tạo sự thống nhất về học thuật và thực tiễn cho người học.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh phát biểu tại lễ ký kết.

“Hợp tác sẽ đi vào thực chất, không chỉ dừng lại trong một vài năm mà hướng đến mối quan hệ bền chặt, phục vụ trước hết cho người học và sau đó là trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học, góp phần vào sự phát triển của nền tư pháp Việt Nam” - PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh chia sẻ.