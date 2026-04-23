Nhiều lần bị từ chối thực tập, nam sinh Bách Khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc 23/04/2026 11:46

(PLO)- Không chỉ trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa với mức điểm cao chót vót, Nguyễn Hồ Phước Hiền còn trở thành sinh viên giỏi toàn diện. Em tốt nghiệp sớm loại Xuất sắc với điểm trung bình tích lũy 3,6/4,0.

Sáng 23-4, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cho gần 1.200 người học các hệ đào tạo đại học và sau đại học. Trong đó có 15 nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ, 293 tân thạc sĩ và 885 sinh viên nhận bằng kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân.

Đáng chú ý tại đây, nhà trường tuyên dương 10 học viên cao học đạt xếp loại xuất sắc, tặng giấy khen cho 13 sinh viên tốt nghiệp trước hạn có thành tích tốt và một sinh viên hệ vừa học vừa làm có thành tích học tập đứng đầu khóa học.

Xuất sắc đầu vào lẫn đầu ra đại học

Tiêu biểu trong đó là tân kỹ sư Nguyễn Hồ Phước Hiền (khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính) đạt danh hiệu Sinh viên giỏi toàn diện. Em tốt nghiệp sớm loại Xuất sắc với điểm trung bình tích lũy 3,6/4,0, điểm đồ án tốt nghiệp 9,74. Hiền còn đạt chứng chỉ TOEIC 770, học bổng Ninety Eight Scholarship.

Theo chia sẻ của Hiền, em trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo diện ưu tiên xét tuyển thẳng dành cho học sinh giỏi, tài năng của trường THPT. Thời điểm xét tuyển, em đạt điểm đánh giá năng lực 993 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, tổ hợp A01 (toán, lý, Anh) thi tốt nghiệp THPT đạt 27,4 điểm, điểm trung bình ba năm THPT là 9,6. Trước khi vào ĐH, Hiền từng đạt thành tích tốt tại kỳ thi IOE cấp huyện, cấp tỉnh; học sinh 3 tốt cấp trường, cấp huyện; thủ khoa trường trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2022.

Nguyễn Hồ Phước Hiền nhận khen thưởng sinh viên tốt nghiệp sớm và xuất sắc từ GS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa.

Trong quá trình học, Hiền cho hay em tham gia một số dự án nghiên cứu thuộc chuyên ngành, trong đó tâm đắc nhất là đề tài “Bảo vệ tính riêng tư trong hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh tại nhà”, nghiên cứu khoa học loại C cấp Đại học Quốc gia TP.HCM do ThS Lê Thị Bảo Thu chủ nhiệm.

Theo Hiền, đề tài này hướng đến việc xây dựng một giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh tại nhà, nhưng vẫn phải đảm bảo tính riêng tư và bảo vệ dữ liệu người dùng. Theo em, đây là một hướng nghiên cứu rất có ý nghĩa, vì trong thời đại số hiện nay, bên cạnh sức khỏe thì dữ liệu cá nhân cũng là một tài sản rất quý giá. Vì vậy, em cảm nhận đây là một đề tài có tính ứng dụng cao và hứa hẹn nhiều tiềm năng khi được triển khai thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực healthcare.

Ở đề tài này, Hiền phụ trách xây dựng giải pháp, giả lập và đánh giá mô hình dựa trên phương pháp Decentralized Federated Learning, đồng thời thực hiện các kịch bản tấn công để kiểm tra khả năng bảo mật và mức độ bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu người dùng.

Từ kết quả nghiên cứu, Hiền phát triển thành bài báo khoa học được chấp nhận tại Hội nghị quốc tế lần thứ 18 về Hệ thống thông tin thông minh và cơ sở dữ liệu (ACIIDS), tổ chức tháng 4-2026 tại Cao Hùng (Đài Loan). Đây cũng là lần đầu tiên em đảm nhiệm vai trò first author cũng như báo cáo viên tại một hội nghị khoa học, nên đó là một cột mốc rất đáng nhớ đối với em.

Tân kỹ sư Nguyễn Hồ Phước Hiền cùng ThS Lê Thị Bảo Thu tại hội nghị quốc tế tổ chức ở Đài Loan. Ảnh:NVCC

Từng nhiều lần bị từ chối thực tập

Chia sẻ về hành trình học tập, Hiền cho biết, em không đặt ra một kế hoạch quá chặt chẽ và chi tiết ngay từ đầu. Em chủ động bám sát chương trình đào tạo, tìm hiểu sớm kế hoạch các học kỳ để đăng ký trước những môn phù hợp. Em cố gắng cân đối số lượng môn mỗi kỳ để không bị quá tải, nhưng vẫn đảm bảo tiến độ để có thể tốt nghiệp sớm.

Em cho biết thử thách lớn nhất là có học kỳ vừa phải học lượng kiến thức nặng của khoa máy tính, vừa thực hiện đồ án chuyên ngành và bắt đầu làm đồ án tốt nghiệp với định hướng nghiên cứu chuyên sâu và khối lượng công việc khá lớn. Ban đầu, em đã cố gắng tìm thêm bạn có cùng định hướng để làm chung, và giảng viên hướng dẫn cũng hỗ trợ em rất nhiều trong việc này, nhưng cuối cùng em vẫn phải thực hiện một mình.

Cũng trong học kỳ đó, em bắt đầu đi thực tập và lần đầu tiên viết hồ sơ để ứng tuyển. Em đã nhận khá nhiều lần bị từ chối, nhưng sau nhiều nỗ lực, em cũng đã tìm được cơ hội thực tập full-time tại một công ty. Nhờ sự tận tâm của cô hướng dẫn, cùng với sự hỗ trợ từ các anh chị trong công ty, gia đình và bạn bè, em đã có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này và hoàn thành học kỳ với kết quả tốt.

Với kết quả xuất sắc này, Hiền cho biết trong 2–3 năm tới, em muốn phát triển theo hướng nghiên cứu và ứng dụng khoa học máy tính tại trường hoặc các trung tâm liên quan, đồng thời có thể đảm nhận vai trò trợ giảng hoặc giảng dạy trong lĩnh vực tin học để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng truyền đạt.

Bên cạnh đó, Phước Hiền cũng hướng tới việc làm việc tại các công ty có khả năng ứng dụng khoa học máy tính vào các lĩnh vực thực tiễn như kinh doanh, giáo dục hoặc y tế, nhằm tích lũy kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về nhu cầu của thị trường. Song song với quá trình đó, em sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội học lên bậc cao hơn để nâng cao chuyên môn và mở rộng định hướng nghiên cứu lâu dài.