Tuyến đường ven biển Phan Thiết: Cú xoay trục tiềm năng ra đại dương 14/04/2026 18:14

Ngày 14-4, một lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng xác nhận tuyến đường ven biển qua các phường Phú Thủy, Phan Thiết và Tiến Thành đã chính thức có liên danh đề nghị đầu tư theo hình thức BT.

Ông Nguyễn Hồng Hải (thứ 3 từ trái sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các sở, ngành khảo sát tuyến đường ven biển.

Đường ven biển với nhiều khu đô thị hình thành

Được biết, Liên danh nhà đầu tư là Công ty TNHH Quản lý tài sản và Dịch vụ CC1; Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) đều ở TP.HCM.

Mặt cắt ngang tuyến đường sáu làn xe.

Dự án đường ven biển không chỉ đơn thuần là 14,6 km đường với sáu làn xe mà còn là một tác phẩm hạ tầng hiện đại với hai cây cầu dây văng Phú Hài, Cà Ty và gần 85 ha đất lấn biển.

Phối cảnh cầu Cà Ty.

Dự án sẽ có bốn phân khu đô thị cảnh quan gồm: Khu I – Phú Thủy (29,8 ha), Khu II – Cảng Phú Hài (7,98 ha), Khu III, ven Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (14,3 ha) và Khu IV – Nam cảng cá Phan Thiết (40,7 ha), hứa hẹn tái cấu trúc hoàn toàn mặt tiền biển Phan Thiết. Biến những dải bờ biển rời rạc thành một chuỗi đô thị liên tục, sang trọng và đầy sức sống.

Quy mô lớn biển và áp lực vốn đầu tư

Với số vốn đầu tư lớn, khoảng 9.500 tỉ đồng cho riêng tuyến đường ven biển sẽ mang đến những áp lực không nhỏ cho công tác kêu gọi đầu tư và tính toán khai thác các quỹ đất như thế nào cho hợp lý. Đồng thời, cũng có nhiều lo ngại khi đây là một dự án mang tầm vóc, khả năng biến một dự án quy mô nằm "trên giấy" thành hiện thực sẽ như thế nào?.

Phối cảnh phương án quy hoạch khai thác quỹ đất khu vực II.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ chuyên môn, Ban Quản lý Dự án số 2 đã thực hiện một bài toán tài chính cực kỳ chặt chẽ. Qua tính toán sơ bộ dựa trên khung giá đất thực tế, quỹ đất thu được sau đầu tư dự kiến mang về khoảng 16.864 tỉ đồng.

Sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng (đường, điện nước, cây xanh, chiếu sáng…) khoảng 772 tỉ đồng, tổng số tiền dự kiến còn lại thu được từ quỹ đất khoảng 16.092 tỉ đồng.

Phối cảnh cầu Phú Hài.

Điều đó cho thấy, nếu có nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong đó nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng công trình hạ tầng, sau đó chuyển giao cho Nhà nước. Nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở, hoặc quyền kinh doanh dự án khác thì đây là dự án vô cùng hấp dẫn.

Đây chính là mô hình lấy đất nuôi hạ tầng, một dạng đầu tư tài chính đô thị nếu được vận hành đúng sẽ tạo ra giá trị vượt trội. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng không nhà đầu tư nào bỏ vốn vào một phương án mơ hồ, họ chỉ đầu tư vào một dự án có tính khả thi cao khi nhìn thấy lợi nhuận và khả năng kiểm soát rủi ro.

Vươn ra đại dương

Điểm đặc biệt là tuyến đường này không đứng một mình mà nằm trong một tầm nhìn lớn hơn - tầm nhìn “hướng Đông, mở ra đại dương”. Đây không phải là khẩu hiệu. Đó là sự dịch chuyển tư duy phát triển.

Phối cảnh một đoạn tuyến đường ven biển Phan Thiết.

Đây cũng chính là định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về: “Tổ chức không gian phát triển quốc gia theo hướng lấy phía Đông làm không gian đột phá mở ra đại dương…” tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa qua.

Việc đầu tư về hướng biển không chỉ là mở rộng đất đai mà là mở ra một vận hội mới cho đất nước. Tuyến đường ven biển Phan Thiết chính là "mảnh ghép vàng" cụ thể hóa tư duy đột phá đó.

Tuyến đường ven biển này khi hoàn thiện sẽ kết nối các đoạn tuyến từ Liên Hương đến Kê Gà. Tạo thành một hành lang kinh tế biển liên tục dọc trục Bắc - Nam, nối liền Khánh Hòa - Lâm Đồng - TP.HCM.

Và khi con đường này khánh thành, đó cũng là lúc sân bay Phan Thiết chính thức cất cánh. Đó cũng là lúc các siêu dự án dịch vụ tại Hàm Tiến - Mũi Né đi vào vận hành, cộng hưởng cùng tổ hợp Tà Cú – Bưng Thị – Sông Phan tỉ đô của Sun Group.

Quan trọng hơn, sau kết nối những dự án liên hoàn này sẽ chuyển đổi cấu trúc kinh tế địa phương từ phụ thuộc tài nguyên sang nền kinh tế dịch vụ biển có giá trị gia tăng cao.

Phối cảnh phương án quy hoạch khai thác quỹ đất khu vực I.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tâm sự, tranh cãi là điều tất yếu của những dự án lớn. Nhưng lịch sử phát triển luôn cho thấy những bước ngoặt thật sự thường bắt đầu từ thực tế như thế.