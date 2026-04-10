Lâm Đồng: Triệu tập người tung tin về vị trí đặt trung tâm hành chính tỉnh 10/04/2026 10:36

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập một người làm môi giới bất động sản đã dùng hình ảnh AI tung tin giả về vị trí trung tâm hành chính tỉnh.

Ngày 10-4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa làm việc với C.T.A, môi giới bất động sản, về việc người này tung tin sai sự thật về vị trí đặt trung tâm hành chính tỉnh.

Hình ảnh C.T.A tạo bằng AI. Ảnh: CA

Qua buổi làm việc, C.T.A thừa nhận hành vi sai phạm. Phòng An ninh chính trị nội bộ đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo đó, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, dư luận quan tâm nhiều đến vị trí đặt Trung tâm Hành chính tỉnh. Trong khi các cơ quan chức năng đang khẩn trương tham mưu phương án, một số đối tượng đã lan truyền tin đồn trung tâm hành chính mới đặt tại Phan Thiết, Bảo Lộc, Đức Trọng và các nơi khác… Việc này tạo luồng dư luận trái chiều, gây hoang mang và bất ổn xã hội.

Các thông tin không chính thống này có thể nhằm mục đích kích thích đầu cơ, đẩy giá đất tăng cao phục vụ lợi ích cá nhân, doanh nghiệp. Ngoài ra, việc lan truyền thông tin sai lệch dễ biến các khu vực được đồn đoán thành "điểm nóng" về tranh chấp đất đai, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện C.T.A lợi dụng ngày "Cá tháng Tư" (1-4-2026) đăng tải trên Facebook hình ảnh được tạo bởi AI. Nội dung bài viết ghi: "Ngày 01/4/2026 CÔNG BỐ CHÍNH THỨC Xin chúc mừng!", đính kèm hình ảnh có nội dung Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng đặt tại đường Lý Thường Kiệt, phường 1, Bảo Lộc.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không nghe, tin theo những thông tin chưa được cấp có thẩm quyền quyết định. Người dân cần tránh bị các đối tượng môi giới dụ dỗ đầu tư gây thiệt hại kinh tế.

Đồng thời, mỗi người dân không đăng tải, chia sẻ các bài viết chưa chính thống. Cần cảnh giác, tiếp cận nguồn tin từ các cơ quan chức năng và báo cho cơ quan công an khi phát hiện thông tin sai sự thật.