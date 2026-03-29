Công an xác minh clip hai tài xế đánh nhau giữa đường Trường Chinh 29/03/2026 10:47

(PLO)- Clip ghi lại cảnh hai người đi xe máy dừng giữa đường Trường Chinh, TP.HCM lao vào đánh nhau gây cản trở giao thông đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 29-3, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, mời những người liên quan vụ hai người đánh nhau giữa đường Trường Chinh, phường Tân Sơn Nhì lên làm việc.

Xác minh clip hai tài xế đánh nhau giữa đường Trường Chinh.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đánh nhau giữa đường. Bên cạnh là một xe máy ngã xuống và một xe khác dựng ngay giữa làn đường.

Vụ việc được xác định xảy ra vào chiều 28-3 tại khu vực giao lộ Trường Chinh – Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.

Theo nội dung clip, hai người đàn ông dừng xe giữa đường và lời qua tiếng lại. Sau đó, người đội mũ lưỡi trai màu trắng bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu đối phương.

Hình ảnh ghi lại hai tài xế đánh nhau giữa đường, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Ảnh cắt từ clip

Người còn lại dùng tay đấm nhiều lần vào mặt khiến đối phương choáng váng, ngã xuống đường. Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, ùn ứ cục bộ.

Phát hiện vụ việc, người đi đường đã can ngăn. Hai người này sau đó tự lên xe rời khỏi hiện trường.

Đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp Công an phường Tân Sơn Nhì xác minh, xử lý theo quy định.