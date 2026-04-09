Một phụ nữ lừa bán 2,5 ha đất ở Phú Quốc chiếm đoạt 6 tỉ đồng 09/04/2026 12:43

(PLO)- Bị can Phượng chiếm đoạt 6 tỉ đồng tiền cọc bằng thủ đoạn ký hợp đồng bán 2,5 ha đất với giá 17 tỉ đồng rồi thất hứa trong việc làm thủ tục chuyển nhượng nhưng không trả lại tiền.

Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Trần Thị Bích Phượng (49 tuổi, trú phường Dương Tơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trần Thị Bích Phượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, đầu tháng 6-2022, Phượng ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất diện tích 25.000 m2 tại xã Dương Tơ cho một số cá nhân trú tại TP.HCM và Phú Quốc với giá 17 tỉ đồng.

Sau khi thỏa thuận, bên mua đã nhiều lần chuyển cho Phượng tổng cộng 6 tỉ đồng. Bị can cam kết hoàn tất thủ tục trích đo để đăng ký quyền sử dụng đất cho bên mua trong thời hạn 60-90 ngày.

Tuy nhiên, hết thời gian cam kết, Phượng không thực hiện được việc trích đo đất như đã hứa. Khi các bị hại yêu cầu trả lại tiền đặt cọc, Phượng cũng không hoàn trả.

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Trần Thị Bích Phượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo.