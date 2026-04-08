Xử phạt người đàn ông gọi quấy rối đường dây nóng trực ban Công an xã 08/04/2026 13:44

(PLO)- Người đàn ông đã gọi hàng chục cuộc điện thoại vào đường dây nóng Công an xã nhưng nội dung không liên quan đến việc trình báo tình hình an ninh trật tự hay tố giác tội phạm.

Ngày 8-4, Công an tỉnh An Giang cho hay Công an xã Vĩnh Hòa vừa xử phạt 1 trường hợp gọi điện thoại quấy rối đường dây nóng trực ban Công an xã.

Cụ thể, ngày 4-4, ông NĐQ (36 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa) đã có hành vi sử dụng điện thoại cá nhân gọi hàng chục lần đến số trực ban Công an xã. Tuy nhiên, nội dung các cuộc gọi hoàn toàn không liên quan đến việc trình báo tình hình an ninh trật tự hay tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa: Gemini

Qua xác minh, Công an xã Vĩnh Hòa đã mời ông Q đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, Q đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Vĩnh hòa đã xử phạt vi phạm hành chính ông Q về hành vi gọi điện thoại đến đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để gây rối, đe dọa, xúc phạm, với số tiền 3,5 triệu đồng, yêu cầu ông Q cam kết không tái phạm.

Công an khuyến cáo đường dây nóng của lực lượng nhằm phục vụ việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và phản ánh các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Do đó, đề nghị bà con sử dụng đúng mục đích.

Mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng để quấy rối, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc cản trở hoạt động của cơ quan chức năng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.