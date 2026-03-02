Có tin Israel không kích Lebanon để đáp trả rocket của Hezbollah 02/03/2026 06:58

(PLO)- Còi báo động đã vang lên ở miền bắc Israel, được cho là do rocket từ nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.

Ngày 2-3 (giờ Israel), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cáo buộc nhóm vũ trang Hezbollah đã phóng rocket từ Lebanon vào lãnh thổ Israel, theo tờ The Times of Israel.

Trước đó, Israel cho biết vào khoảng 1 giờ sáng, còi báo động vang lên tại TP Haifa ở miền bắc Israel cùng các khu vực lân cận, cũng như tại một số địa điểm khác ở vùng Thượng Galilee.

IDF cho biết đã đánh chặn 1 rocket và đang điều tra các chi tiết của vụ việc.

Theo IDF, một số quả rocket khác đã rơi xuống các khu vực trống trải.

Các hãng tin Lebanon và Ả Rập đưa tin Israel đã không kích thủ đô Beirut để đáp trả.

Các nguồn tin an ninh Lebanon nói với hãng tin Reuters rằng ít nhất một mục tiêu tại khu vực phía nam Beirut đã bị đánh trúng trong các cuộc không kích.

Rocket từ Lebanon hướng về Israel. Ảnh: Ayal Margolin/Flash 90

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Hezbollah phối hợp cùng Iran trong các cuộc tấn công nhằm vào Israel, khi lực lượng này không tham gia trong cuộc chiến Israel–Iran trước đó vào tháng 6-2025.

Đây cũng sẽ là lần đầu tiên tổ chức này nã rocket vào Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào tháng 11-2024.

Trước đó, ngày 1-3, Hezbollah đã bày tỏ tiếc thương trước việc Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Tuyên bố của Hezbollah mô tả ông Khamenei là nhân vật trung tâm trong việc củng cố Cộng hòa Hồi giáo và “Trục Kháng chiến” rộng lớn hơn.

“Ông đã hy sinh dưới tay những kẻ khủng bố đê hèn nhất của thời đại này - những kẻ xâm lược Israel và Mỹ” - tuyên bố nêu, đồng thời ca ngợi vai trò của ông Khamenei trong việc củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Iran trên các lĩnh vực khoa học, chính trị và quân sự.

Hezbollah gửi lời chia buồn tới giới lãnh đạo Iran, bao gồm chính phủ, quốc hội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cũng như người dân Iran và lực lượng mà họ gọi là “quốc gia kháng chiến” rộng lớn hơn.

Nhóm này cam kết tiếp tục “con đường kháng chiến” và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Iran, nhưng không tuyên bố sẽ trực tiếp can dự quân sự vào cuộc xung đột.

Ngày 28-2, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, Hezbollah đã kêu gọi Trung Đông đứng lên chống lại Israel và Mỹ.

Hezbollah lên án “các hành động thù địch của Mỹ và Israel nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo”, nhưng chưa cam kết sẽ trả đũa Israel.