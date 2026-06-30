Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play 30/06/2026 08:00

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

Đó là hành trình đi tìm và tôn vinh những giá trị đẹp, những khoảnh khắc nhân văn phía sau cuộc chơi đầy cảm xúc. Người đặt nền móng cho hành trình ấy chính là cố nhà báo Đỗ Minh Hùng. Xuất phát từ tình yêu mãnh liệt dành cho bóng đá và sự trăn trở trước những biểu hiện tiêu cực trong làng túc cầu, ông đã hình thành ý tưởng xây dựng một giải thưởng nhằm cổ vũ tinh thần thi đấu cao thượng, tôn trọng đối thủ và lan tỏa những câu chuyện tích cực.

Năm 2012, khi bóng đá trong nước vẫn còn nhiều hình ảnh khiến người hâm mộ thất vọng, nhà báo Đỗ Minh Hùng đề xuất việc tổ chức một giải thưởng dành riêng cho những hành động đẹp trên sân cỏ. Ý tưởng ấy nhanh chóng nhận được sự đồng hành của báo Pháp Luật TP.HCM, nơi ông Đỗ Minh Hùng công tác.

Từ đó, giải thưởng Fair Play với tên gọi “Bóng đá cao thượng” chính thức ra đời, trở thành sân chơi đặc biệt để ghi nhận những cá nhân, tập thể có hành động đẹp trong bóng đá Việt Nam.

Giải thưởng Bóng đá Cao thượng do cố nhà báo Minh Hùng sáng lập cùng các nhà tổ chức để lại di sản đặc biệt cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: CTV.

Qua từng mùa giải, Fair Play dần tạo được dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ. Những câu chuyện về cầu thủ giúp đỡ đối thủ, những nghĩa cử nhân văn giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt hay tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo đã được vinh danh, góp phần nhắc nhở rằng vẻ đẹp của bóng đá nằm ở tinh thần chứ không chỉ ở kết quả cuối cùng.

Đó là một con người luôn đau đáu với nghề báo, luôn muốn tìm kiếm những điều tốt đẹp trong thể thao. Ông sẵn sàng đi khắp nơi để ghi nhận những câu chuyện đáng quý, từ bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal cho đến các giải trẻ. Với ông, việc phát hiện cái đẹp và lên tiếng trước cái xấu là trách nhiệm của một người làm báo.

Những tâm huyết ấy đã để lại một di sản đặc biệt cho bóng đá Việt Nam. Và trong hành trình phát triển của giải thưởng Fair Play, nhà báo Nguyễn Nguyên cũng là người gắn bó bền bỉ, góp phần duy trì giải thưởng qua từng mùa. Từ công việc cùng Hội đồng Thẩm định cho đến những khâu chuẩn bị phía sau sân khấu Gala cùng các cộng sự Tấn Phước, Công Tuấn, Minh Quang, Xuân Huy, Phạm Quang,… ông luôn dành nhiều tâm huyết để mỗi mùa trao giải trở thành một dấu ấn đáng nhớ.

Sau nhiều năm, Fair Play đã vượt qua ý nghĩa của một giải thưởng thể thao thông thường. Đó là câu chuyện về những nhà báo đã dành phần lớn tâm sức để gieo một hạt giống đẹp cho bóng đá Việt Nam.

Hạt giống ấy vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng qua từng mùa giải, nhắc nhở mọi người rằng trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, chiến thắng đáng tự hào nhất đôi khi nằm ở cách chúng ta đối xử với nhau.