10 năm Fair Play và 1 tình yêu bóng đá đẹp 30/06/2026 07:30

(PLO)- Ra đời trong giai đoạn bóng đá Việt Nam đối mặt với nhiều hình ảnh chưa đẹp, Giải thưởng Fair Play – Bóng đá cao thượng do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã trở thành một điểm sáng đặc biệt.

10 năm với hàng chục câu chuyện đẹp, những con người tận tụy và những khoảnh khắc giàu cảm xúc đã góp phần nhắc nhớ rằng Fair Play trong bóng đá không chỉ được tạo nên bởi chiến thắng, mà còn bởi cách con người đối xử với nhau trên sân cỏ.

Fair Play xuất hiện để tìm lại vẻ đẹp của bóng đá

Nhìn lại thời điểm Fair Play ra đời năm 2012, bóng đá Việt Nam khi ấy đang đối diện nhiều nỗi trăn trở. Sân cỏ xuất hiện những hình ảnh xấu xí, những pha va chạm vượt quá giới hạn, những câu chuyện phía sau hậu trường khiến niềm tin của người hâm mộ bị ảnh hưởng.

Trước đó không lâu, nhiều ông bầu từng lên tiếng phản ứng về một sân chơi mà họ cho rằng chưa thật sự công bằng. Có những người từng dành cả tâm huyết, đầu tư rất nhiều cho đội bóng nhưng cuối cùng phải rời bỏ cuộc chơi vì cảm thấy môi trường bóng đá chưa đủ trong sạch.

Cũng trong giai đoạn ấy, một bộ phận khán giả bắt đầu quay lưng với sân vận động khi những hình ảnh tiêu cực xuất hiện nhiều hơn. Bóng đá cần một cú hích để tìm lại niềm tin, tìm lại vẻ đẹp vốn có.

BBT Báo Pháp Luật TP.HCM nhận Bằng khen qua 10 năm tổ chức Giải thưởng Fair Play của Bộ trưởng Bộ Văn Hóa - Thể Thao và Du Lịch. Ảnh: XUÂN HUY - CTV

Trong hoàn cảnh đó, Báo Pháp Luật TP.HCM đã mạnh dạn khởi xướng Giải thưởng Fair Play – Bóng đá cao thượng với một mong muốn giản dị: tôn vinh những hành động đẹp, lan tỏa tinh thần nhân văn và góp phần làm bóng đá Việt Nam trở nên tích cực hơn.

Đây là một thử thách lớn, bởi việc xây dựng một giải thưởng về giá trị tinh thần giữa lúc bóng đá đang có nhiều vấn đề không phải điều dễ dàng. Nhưng sự đồng hành của cộng đồng bóng đá đã tạo nên sức sống cho giải thưởng. Từ cầu thủ, CLB, HLV đến những người làm chuyên môn đều dành sự ủng hộ đặc biệt.

Ngay cả FIFA cũng từng gửi thư động viên và ghi nhận ý nghĩa của giải thưởng, bởi tinh thần Fair Play luôn là một trong những giá trị được tổ chức bóng đá thế giới đề cao. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, Fair Play dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống bóng đá Việt Nam.

Những câu chuyện đẹp làm nên một thập kỷ đáng nhớ

Mùa giải Fair Play đầu tiên năm 2012 đã ghi dấu bằng hình ảnh cầu thủ Võ Nhật Tân của Đồng Tâm Long An. Anh được vinh danh nhờ hành động góp phần ngăn chặn những dấu hiệu tiêu cực len lỏi vào đội bóng. Đó là một câu chuyện cho thấy một cầu thủ trẻ vẫn có thể tạo nên ảnh hưởng lớn bằng sự chính trực của mình.

Những năm tiếp theo, giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh những “bông hoa đẹp” trên sân cỏ Việt Nam. Đó là thế hệ cầu thủ U-19 Hoàng Anh Gia Lai với lối chơi đẹp, tinh thần cống hiến và cách ứng xử khiến khán giả yêu mến hơn với bóng đá Việt Nam. Sự xuất hiện của lứa cầu thủ này từng tạo nên một làn sóng đặc biệt, đưa người hâm mộ trở lại sân vận động.

Giải thưởng Fair Play hoàn thành sứ mệnh sau khi gây tiếng vang lớn trong làng bóng Việt Nam. Ảnh: XUÂN HUY - CTV

Đó là đội tuyển futsal Việt Nam với hành trình giành vé dự World Cup bằng ý chí, nghị lực và tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Những con người ấy đã chứng minh rằng vẻ đẹp bóng đá nằm ở sự nỗ lực và khát vọng vượt qua giới hạn.

Và trong đêm trao giải cuối cùng, hình ảnh các cô gái vàng Việt Nam được vinh danh cũng để lại nhiều xúc động. Tấm vé lịch sử tham dự World Cup nữ còn là câu chuyện về sự kiên cường khi đội tuyển từng trải qua giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, có thời điểm chỉ còn vài cầu thủ đủ sức tập luyện.

Chính tinh thần không bỏ cuộc ấy đã trở thành biểu tượng đẹp nhất của Fair Play.

Suốt 10 năm, hơn 50 cá nhân và tập thể đã được vinh danh. Mỗi giải thưởng là một câu chuyện riêng, một hành động đẹp riêng, nhưng tất cả đều có điểm chung: góp phần làm cho bóng đá Việt Nam trở nên đáng yêu hơn trong mắt người hâm mộ.

Điều đặc biệt là nhiều người nhận giải từng chia sẻ rằng: “Nếu ở trong hoàn cảnh ấy, có lẽ ai cũng sẽ hành động như vậy”. Sự khiêm nhường ấy càng làm những câu chuyện Fair Play trở nên ý nghĩa.

Bởi đôi khi, những hành động đẹp nhất lại xuất phát từ những điều rất bình dị.