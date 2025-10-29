Bắt 59 người Việt tại Campuchia trong vụ lừa đảo hơn 300 tỉ đồng 29/10/2025 16:53

(PLO)- Sau Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, công an đã phá chuyên án lừa đảo qua mạng, bắt 59 người Việt Nam tại Campuchia.

Chiều 29-10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia.

Cụ thể, sáng 29-10, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu dẫn đầu Đoàn công tác đặc biệt sang Campuchia phối hợp triệt phá chuyên án 0525L.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 người (44 nam, 15 nữ), đều là công dân Việt Nam, khi nhóm này đang tổ chức hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor, Công viên sinh thái Bokor, TP Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia.

Chuyên án được chỉ đạo trực tiếp, sát sao bởi Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài nước.

Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì phá chuyên án lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 người Việt tại Campuchia. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, đường dây lừa đảo này do Sùng Thị Mải (tên gọi khác là Vi, 26 tuổi, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cầm đầu. Mải và các đồng phạm tổ chức hàng loạt hoạt động giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm… để chiếm đoạt tiền của người dân. Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hơn 8.000 bị hại trên cả nước.

Từ tháng 6-2025, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện dấu vết của nhóm tội phạm này, bắt giữ 4 “chân rết” hoạt động tại Việt Nam, qua đó mở rộng điều tra, xác lập chuyên án và phối hợp quốc tế để bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Sau khi kiểm tra, phân loại, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cùng tang vật, chứng cứ điện tử liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu. Tính đến nay, lực lượng công an đã bắt tổng cộng 66 đối tượng liên quan chuyên án.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật. Ảnh: CA

Việc phá thành công chuyên án này diễn ra chỉ ít ngày sau Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) do Việt Nam đăng cai tổ chức (từ 25 đến 26-10), thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong đấu tranh với tội phạm mạng xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp các lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận và di lý nhóm đối tượng về Việt Nam để điều tra mở rộng.