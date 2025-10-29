Việt Nam - Campuchia đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 8 29/10/2025 12:41

(PLO)- Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 có ý nghĩa quan trọng, nhằm thiết thực triển khai kết quả Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Sáng 29-10, tại TP.HCM, đã diễn ra đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8.

Chủ trì đối thoại, về phía Việt Nam có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Phía Campuchia có Đại tướng Chay Saingyun, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chay Saingyun, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại buổi đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh việc đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 có ý nghĩa quan trọng, nhằm triển khai kết quả Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia vào tháng 2.

Đồng thời, hướng tới Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 cũng như Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2025 - 2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia.

Buổi đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 tại TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, ghi nhận các kết quả tích cực về hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất.

Trong đó, cả hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên sẽ cùng hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tiếp tục viện trợ giúp đỡ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc phòng.

Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ quân nhân mỗi nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và Quân đội hai nước.

Song song đó, thúc đẩy hợp tác pháp luật quân sự, quốc phòng; tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quân đội hai nước, cũng như giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia...

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận các kết quả tích cực về hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua. Ảnh: THUẬN VĂN

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Campuchia đã cử đoàn đại biểu cấp cao sang dự và cử khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Củng cố tình hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp

Theo Đại tướng Chay Saingyun, buổi đối thoại tái khẳng định cam kết kiên định của Campuchia trong việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, láng giềng tốt đẹp và cùng có lợi giữa Quân đội, Nhân dân hai nước.

Đại diện phía Campuchia bày tỏ vui mừng về sự phát triển không ngừng của quan hệ và hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, bất chấp tình hình an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp và khó lường.

Đại tướng Chay Saingyun đánh giá cao những kết quả nỗ lực của Bộ Quốc phòng hai nước đã triển khai hiệu quả công tác theo Nghị định thư Kế hoạch hợp tác năm 2025.

Qua đó, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Quân đội hai nước trong việc tiếp tục thúc đẩy và mở rộng quan hệ, hợp tác hiện có theo tinh thần “Hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, quan hệ lâu dài và đối tác chiến lược toàn diện”.

Đại tướng Chay Saingyun, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia tại buổi đối thoại. Ảnh: THUẬN VĂN

Thay mặt Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Đại tướng Chay Saingyun gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam với những hy sinh, mất mát về người cũng như thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng công cộng do cơn bão Bualoi gây ra vừa qua.

Đại tướng Chay Saingyun cũng chân thành cảm ơn Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hỗ trợ thuận lợi mọi mặt công việc để lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tư lệnh, các đơn vị, cơ quan liên quan đến tham dự sự kiện nói trên tại Việt Nam.

Hai bên ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng và biên bản đối thoại. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại buổi đối thoại, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đồng thời, hai bên đã ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng và biên bản đối thoại.