Quốc vương Campuchia gửi thư thăm hỏi, mong Việt Nam sớm ổn định sau bão lụt 10/10/2025 17:29

(PLO)- Được tin tình hình bão lụt nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây tại Việt Nam, Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni đã gửi thư thăm hỏi tới Chủ tịch nước Lương Cường.

Bão lụt gây ngập nặng ở Bắc Ninh. Ảnh: VIẾT LONG

Trong thư thăm hỏi, Quốc vương Norodom Sihamoni viết: "Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Việt Nam trong những ngày gần đây, thay mặt nhân dân Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Ngài Chủ tịch nước lời chia sẻ, tình đoàn kết và sự ủng hộ của chúng tôi đối với những người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão.

Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi xin gửi tới Ngài Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam anh em lời chia buồn chân thành và niềm cảm thông sâu sắc nhất. Từ tận đáy lòng, tôi chúc những người bị thương sớm bình phục, cuộc sống người dân sớm ổn định".

* Ngày 9-10, trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn bên lề Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu lần thứ 2 tại Brussels, Bỉ, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Châu Âu phụ trách Chuyển đổi Xanh, Công bằng và Cạnh tranh tại trụ sở Ủy ban châu Âu Teresa Ribera bày tỏ chia sẻ với những tổn thất mà đất nước và người dân Việt Nam đang phải trải qua do bão lũ; bày tỏ EU sẵn sàng hỗ trợ, không chỉ ở khía cạnh cứu trợ mà hai bên cần hợp tác nâng cao năng lực cảnh báo sớm và phòng tránh thiên tai, qua đó giảm thiểu tổn thất và rủi ro trước các thảm họa thiên nhiên.