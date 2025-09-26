Việt Nam duy trì 11 Đội quy tập làm nhiệm vụ ở Campuchia 26/09/2025 16:49

(PLO)- Việt Nam tiếp tục duy trì 11 Đội quy tập làm nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia, cho đến khi tất cả các chiến sĩ được trở về với quê hương đất mẹ.

Ngày 26-9, tại TP.HCM diễn ra kỳ họp lần thứ XXIV giữa Uỷ ban Chuyên trách (UBCT) Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và UBCT Chính phủ Vương Quốc Campuchia về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Mùa khô 2024 – 2025: Các Đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm được 781 hài cốt liệt sĩ

Đoàn đại biểu UBCT Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu UBCT Chính phủ Vương quốc Campuchia do Ngài Đại tướng Pol Saroeun, Cố vấn cao cấp Quốc vương, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 2 từ bên trái) cùng các đại biểu Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam tại kỳ họp lần thứ XXIV. Ảnh: Báo Quân khu 7

Tham dự Đoàn đại biểu UBCT Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội.

Tại kỳ họp, hai bên đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung biên bản lần thứ XXIII. Mặc dù trong điều kiện thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng khó khăn, nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh được triển khai hiệu quả; giai đoạn mùa khô 2024 – 2025, các Đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 781 hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Pol Saroeun (thứ 2 từ bên trái) cùng các đại biểu phía Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia tại kỳ họp. Ảnh: Báo Quân khu 7

Hai bên khẳng định UBCT Chính phủ, các quân khu, các tỉnh, các cấp chính quyền của hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ.

Hai bên thống nhất Chính phủ, các cấp chính quyền hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ thời gian tới.

Trong điều kiện thông tin về nơi an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh ngày càng ít, độ chính xác không cao; UBCT Chính phủ, các cấp chính quyền hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ thời gian tới.

Quyết tâm cao nhất cho đến khi tất cả chiến sĩ được trở về với đất mẹ

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh đến khi không còn thông tin về nơi an táng hài cốt liệt sĩ.

Phía Việt Nam tiếp tục duy trì 11 Đội quy tập làm nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia; kiên quyết tiếp tục thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, cho đến khi tất cả các chiến sĩ được trở về với quê hương đất mẹ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các thế hệ hiểu rõ chiến công anh hùng của bộ đội Việt Nam trong cuộc chiến chống diệt chủng, chống Polpot; vận động các tầng lớp nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Việt Nam tiếp tục duy trì 11 Đội quy tập làm nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia, cho đến khi tất cả các chiến sĩ được trở về với quê hương đất mẹ. Ảnh: Báo Quân khu 7

Hai bên phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan triển khai xây dựng, sửa chữa, bảo tồn, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Campuchia, tiến hành quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước và phong tục tập quán của Campuchia.

Cùng với đó, tổ chức phục vụ tốt các Đoàn trong nước và quốc tế đến thăm viếng Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Campuchia. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.

Với tinh thần quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Campuchia, hai bên tin tưởng UBCT Chính phủ hai nước sẽ phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất.

Tại kỳ họp, thay mặt UBCT Chính phủ hai nước, Thượng tướng Võ Minh Lương và Ngài Pol Saroeun cùng ký biên bản kỳ họp lần thứ XXIV, làm căn cứ triển khai hoạt động phối hợp thời gian tới.