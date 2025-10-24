Tiếp nhận 5 công dân bị lừa sang Campuchia làm việc trong trung tâm lừa đảo 24/10/2025 11:19

(PLO)- Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp tiếp nhận năm công dân bị lừa sang Campuchia làm việc trái phép, sau đó bị lực lượng chức năng Campuchia trục xuất về nước.

Ngày 24-10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phối hợp tiếp nhận năm công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia có hộ khẩu thường trú tại tỉnh bị lực lượng chức năng nước này trục xuất.

Theo đó, trong các ngày 18 và 19-10-2025, lực lượng chức năng đã tiếp nhận năm công dân có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Bình, xã Tam Ngãi, xã Cầu Kè và phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi tiếp nhận, các công dân được đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long để xác minh nhân thân, lai lịch và các thông tin liên quan.

Lực lượng chức năng tiếp nhận, bàn giao công dân tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang. Ảnh: CA

Qua làm việc, năm công dân cho biết do thấy thông tin tuyển dụng làm việc ở nước ngoài trên mạng nên đã liên hệ, sau đó bị các đối tượng dùng xe ô tô đưa sang Campuchia và lừa bán vào các trung tâm lừa đảo.

Thời gian qua, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự, khi người dân tin vào các quảng cáo “việc nhẹ, lương cao” và bị lừa sang Campuchia làm việc trong các cơ sở đánh bạc trực tuyến, tổ chức lừa đảo công nghệ cao.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin vào các lời mời gọi đi làm việc ở nước ngoài không rõ ràng. Khi có nhu cầu việc làm, nên tìm hiểu thông tin tại các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín; đồng thời kịp thời báo với Công an địa phương khi phát hiện hành vi dụ dỗ, lôi kéo người xuất cảnh trái phép để ngăn chặn, xử lý.