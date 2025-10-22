“Toàn dân chống lừa đảo”: Mỗi người là lá chắn số 22/10/2025 19:48

(PLO)- Chiến dịch “Toàn dân chống lừa đảo” do VTV9 khởi xướng kêu gọi cộng đồng chung tay nhận diện, ngăn chặn tội phạm mạng, xây dựng “lá chắn số” bảo vệ niềm tin và an toàn của người dân Việt Nam.

Chiều ngày 22-10, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) phát động Chiến dịch truyền thông “Toàn dân chống lừa đảo” nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin số và xây dựng cộng đồng an toàn trong kỷ nguyên số.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Khu vực II, các ngân hàng thương mại như Agribank, Vietinbank, Sacombank… cùng nhiều chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - công nghệ.

Lễ phát động chiến dịch “Toàn dân chống lừa đảo” do VTV9 tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đại diện Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và các chuyên gia an ninh mạng. Ảnh: T.L

Theo thống kê của A05, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, tăng 65% so với cùng kỳ, với thiệt hại ước tính 1.660 tỉ đồng. Hơn 4.500 tên miền độc hại bị phát hiện, trong đó nổi bật là các thủ đoạn deepfake, giả danh ngân hàng, chiếm đoạt OTP và đầu tư crypto ảo.

Tội phạm mạng đang ngày càng nhắm vào các tổ chức tài chính ngay trong nước, ví dụ như vụ tấn công vào Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) ảnh hưởng tới hệ thống tài chính ngân hàng.

Khi dữ liệu tài chính và giao dịch số ngày càng được số hóa, thì mức độ đầu tư an ninh mạng còn yếu của nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính Việt Nam tạo ra “mục tiêu vàng” cho mã độc và các vụ lừa đảo, có thể dẫn tới mất mát tài sản, tổn hại uy tín và rủi ro hệ thống.

Trước thực trạng này, chiến dịch truyền thông “Toàn dân chống lừa đảo” được VTV9 khởi xướng nhằm kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội, từ chính quyền, lực lượng chức năng, truyền thông, đến người dân và doanh nghiệp. Qua đó, giúp tạo nên mạng lưới phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, chiến dịch này còn đánh dấu sự hợp lực đa ngành giữa cơ quan quản lý, lực lượng công an, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính. Trong đó, Sacombank tham gia với vai trò tăng cường cảnh báo và an toàn trong giao dịch trực tuyến.

Ông Từ Lương, Giám đốc VTV9 nhấn mạnh: “Ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo công nghệ cao. Thiệt hại không chỉ là tiền bạc, mà là sự mất mát niềm tin vào môi trường số. Với tinh thần đó, chiến dịch này được thực hiện nhằm biến nhận thức thành hành động. Mỗi phóng sự, mỗi hành động đúng là một viên gạch nhỏ xây nên lá chắn cộng đồng. Không ai đứng ngoài cuộc”.

Đồng hành cùng chiến dịch, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu - Hiếu PC chia sẻ: ‘Tôi có thể cảnh báo, công an có thể điều tra, ngân hàng có thể khóa tài khoản nhưng người duy nhất cứu được bạn khỏi lừa đảo chính là bạn. Khi bạn tỉnh táo, bạn đã trở thành một hiệp sĩ mũ trắng của chính mình”.

Được biết, chiến dịch này cũng là hoạt động hưởng ứng “Công ước Hà Nội” về chống tội phạm mạng, sự kiện quốc tế sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 25 - 26/10 tới, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường mạng an toàn, minh bạch và nhân văn.