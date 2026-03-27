Đề xuất nhà trường phải rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ khi nhập học 27/03/2026 08:14

Nội dung trên được quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, đang được Bộ Y tế lấy ý kiến.

Cụ thể, Bộ đề xuất các cơ sở giáo dục phải tổ chức, thực hiện rà soát tiền sử tiêm chủng đối với toàn bộ trẻ em nhập học tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học. Nội dung rà soát áp dụng đối với danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng (việc quản lý tiêm chủng hiện nay chủ yếu do trạm y tế cấp xã thực hiện).

Quy định này được kỳ vọng giúp phát hiện trẻ tiêm sót, tiêm thiếu, từ đó ngăn chặn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm ngay từ đầu năm học.

Cạnh đó, trường học có trách nhiệm tổ chức, thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học và khám sàng lọc bệnh, tật đối với người học. Cơ sở giáo dục cũng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức cho người học thực hành các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, ứng phó với các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh.

Bộ Y tế đề xuất trường học phải rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ mầm non, tiểu học. Ảnh minh hoạ: TT

Dự thảo cũng bổ sung chi tiết các nội dung giáo dục, tư vấn tâm lý. Cụ thể, các cơ sở phải thực hiện giáo dục sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản, giới, giới tính, bình đẳng giới phù hợp lứa tuổi; truyền thông, giáo dục về phòng chống bạo lực học đường và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống thương tích, kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây thương tích về thể chất và tinh thần, bệnh, tật học đường. Đồng thời, cung cấp cho học sinh kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, ứng phó với các tình huống nguy cơ.

Hoạt động tư vấn có thể được thực hiện trực tiếp cho người học tại phòng y tế trường học, phòng tư vấn học đường và công tác xã hội, hoặc thông qua các kênh trực tuyến như mạng nội bộ, trang thông tin điện tử, hộp thư điện tử, mạng xã hội.

Về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, dự thảo yêu cầu cơ sở giáo dục thực hiện giáo dục dinh dưỡng học đường, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tổ chức bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực.

Môi trường học tập phải bảo đảm đủ nước uống, nước sinh hoạt theo quy chuẩn; bảo đảm đủ nhà vệ sinh, nơi rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác và điều kiện hợp vệ sinh.

Để bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe và sơ cứu, cơ sở giáo dục phải bố trí phòng riêng bảo đảm thuận tiện cho công tác sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người học, trang bị danh mục thiết bị y tế, thuốc thiết yếu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về nhân sự, nhân viên y tế trường học chuyên trách phải có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc khối ngành sức khỏe. Trường hợp cơ sở giáo dục chưa có nhân viên y tế trường học chuyên trách thì phân công người làm kiêm nhiệm và hợp đồng với trạm y tế cấp xã, cơ sở khám chữa bệnh hoặc cá nhân đủ điều kiện để thực hiện công tác y tế trường học.

Đối với các trường có nhân viên y tế đã được tuyển dụng trước thời điểm quy định này có hiệu lực thì được sử dụng nhân viên có trình độ từ trung cấp trở lên cho đến hết thời hạn tuyển dụng hoặc hợp đồng.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch 13/2016, nhân viên y tế trường học chuyên trách phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp y trở lên. Như vậy, Bộ Y tế đã đề xuất nâng chuẩn trình độ nhân viên y tế trường học nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Dự thảo nêu rõ nguồn kinh phí thực hiện công tác y tế trường học gồm: Nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của các đơn vị; nguồn chi thường xuyên của cơ sở giáo dục công lập tự chủ tài chính, cơ sở giáo dục ngoài công lập; nguồn trích lại từ thu BHYT theo quy định; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định và các nguồn thu hợp pháp khác.