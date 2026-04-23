Kiến nghị mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ với đường sắt TP.HCM - Cần Giờ 23/04/2026 16:37

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM (QH-KT) vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc chấp thuận phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Đáng chú ý, Sở QH-KT cũng kiến nghị sớm mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Theo Sở QH-KT, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã có chỉ đạo đối với khu vực Nhà Rồng – Khánh Hội, tiếp thu ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp, nghiên cứu phương án bố trí đoạn tuyến đi ngầm qua khu vực này.

Đồng thời bố trí điểm chuyển tiếp từ đoạn tuyến đi ngầm lên đoạn tuyến đi trên mặt đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, kết hợp bố trí nhà ga phù hợp.

Sở QH-KT kiến nghị sớm mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: ĐT

Tuy nhiên, Sở QH-KT cho biết tại hồ sơ đính kèm của Công ty Vinspeed vẫn bảo lưu đề xuất phương án tuyến đi nổi từ Km3+284 tại khu vực trên đường Nguyễn Tất Thành. Công ty này giải trình phương án đề xuất đã xem xét đầy đủ về hiệu quả kinh tế, các yếu tố kỹ thuật, thẩm mỹ kiến trúc, dung hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Ngoài ra, phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành với quy mô mặt cắt ngang đường có tổng bề rộng 67,7 m chưa được UBND TP xem xét chấp thuận. Sở QH-KT trúc kiến nghị UBND TP giao Sở Xây dựng tham mưu TP sớm trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư đường Nguyễn Tất Thành (mở rộng) đồng thời với thời gian triển khai dự án nhằm đảm bảo đồng bộ trong quá trình đầu tư.

Đối với hướng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, tuyến có điểm đầu tại ga Bến Thành, điểm cuối tuyến là Depot Cần Giờ. Toàn bộ tuyến có chiều dài hơn 53 km. Điểm đầu dự án nằm tại công viên 23 tháng 9; điểm cuối tại Khu đất 39 ha tại xã Cần Giờ.

Tuyến đường sắt sẽ đi về hướng Đông Nam dọc theo đường Ký Con vượt qua rạch Bến Nghé sang đường Vĩnh Khánh. Tuyến đi cắt qua đường Hoàng Diệu sau đó đi vào đường Nguyễn Tất Thành.

Đến gần khu vực cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng Đông Nam sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường lên cầu Phú Mỹ và vào đường Nguyễn Lương Bằng.

Sau đó, tuyến chuyển hướng Đông Nam đi vào giữa đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1 đến cầu vượt sông Rạch Đĩa sang địa phận xã Nhà Bè. Sau khi sang địa phận xã Nhà Bè, tuyến chuyển hướng Đông Nam qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, Khu dân cư Phú Xuân và vượt qua sông Soài Rạp sang địa phận xã Bình Khánh.

Sau khi sang địa phận xã Bình Khánh, tuyến chuyển hướng Đông và đi song song với đường bộ cao tốc Bến Lức – Long Thành. Sau đó chuyển hướng đông nam vượt qua cao tốc Bến Lức – Long Thành và đi vào hành lang đường Rừng Sác. Tuyến tiếp tục đi thẳng, bám theo đường Rừng Sác, vượt qua đường Trần Quang Nhơn sang địa phận xã An Thới Đông.

Tuyến tiếp tục đi thẳng về phía Đông theo hướng tuyến của đường Rừng Sác vượt qua sông An Nghĩa, Rạch Đôn thì chuyển hướng Đông Nam vượt sông Lôi Giang. Tuyến tiếp tục bám theo đường Rừng Sác vượt qua sông Dinh Bà (cầu Dần Xây) sang địa phận xã Cần Giờ. Hướng tuyến lựa chọn đi qua vùng đệm khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (không đi vào vùng lõi).

Sau khi vào địa phận xã Cần Giờ hướng tuyến cơ bản bám theo đường Rừng Sác đến cuối đường Rừng Sác tại nút giao với đường Duyên Hải rồi tiếp tục đi thẳng về vị trí cuối tuyến tại Khu đất 39 ha thuộc xã Cần Giờ. Hướng tuyến lựa chọn đi qua vùng đệm khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (không đi vào vùng lõi).

Dự án bố trí 2 ga giai đoạn 1 (bao gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ) và 4 ga giai đoạn 2 (bao gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh); 1 Depot dự kiến đặt tại xã Cần Giờ 1 trung tâm OCC đặt tại xã Cần Giờ.