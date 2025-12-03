TP.HCM đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây mới cầu Tân Thuận 1 03/12/2025 18:39

UBND TP.HCM vừa có văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng cầu thay thế cầu Tân Thuận 1 hiện hữu, xét theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Theo đề xuất của Sở này, đường Nguyễn Tất Thành dài gần 2km, dự kiến được nâng cấp, mở rộng lên 30-40m theo quy hoạch (đường hiện hữu chỉ khoảng 8-14m). Tuyến đường này có mặt cắt nhỏ, thường xuyên quá tải, ùn tắc, không đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Dự án có điểm đầu tại cầu Khánh Hội và điểm cuối là cầu Tân Thuận. Ngoài việc mở rộng đường hiện hữu, TP dự kiến xây dựng hầm chui Hoàng Diệu với quy mô tối thiểu 4 làn xe.

Dự án bao gồm việc xây mới cầu Tân Thuận 1. Cầu hiện hữu có chiều dài 241 m với quy mô 2 làn xe, là cầu kết nối giao thông giữa hai phường Tân Thuận và Khánh Hội. Cầu đã khai thác khoảng 120 năm (1905 - 2025), vượt quá niên hạn sử dụng, hiện không đáp ứng tải trọng HL93, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc nâng cấp tuyến đường và thay thế cầu Tân Thuận 1 là cấp thiết, góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực trung tâm, đồng bộ với các dự án lớn như cầu Thủ Thiêm 4, tuyến metro số 7, cảng hành khách quốc tế và không gian cảnh quan bờ Tây sông Sài Gòn.

Hiện trạng đường Nguyễn Tất Thành.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.950 tỉ đồng, ưu tiên thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công, có thể kết hợp hình thức PPP đối với các hạng mục phù hợp. Dự án dự kiến hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2026 và thi công giai đoạn 2027 - 2029.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc khu vực bờ Tây sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến cảng container Quốc tế Việt Nam). Đồng thời, rà soát, cập nhật và đề xuất điều chỉnh cục bộ các Đồ án quy hoạch có liên quan, báo cáo UBND TP theo quy định.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Ban Giao thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu đầu tư dự án theo đúng quy định.

Ngoài ra, phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về thẩm quyền, tiến độ, thời hạn và hiệu quả đầu tư (bao gồm việc lựa chọn một số hạng mục phù hợp, có thể thực hiện đầu tư theo hình thức phương thức PPP); chủ động theo dõi, cập nhật quy định pháp luật liên quan, kịp thời tham mưu UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Sở Xây dựng sẽ chủ trì, hướng dẫn Ban Giao thông tổ chức thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát quy hoạch, khảo sát, đánh giá lưu lượng giao thông khu vực để đề xuất quy mô tuyến đường phù hợp với quy hoạch và đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai; báo cáo UBND TP xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, bố trí nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho dự án theo đúng quy định.