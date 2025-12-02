Cấm một số loại xe lưu thông lên cầu Tân Thuận 1 02/12/2025 17:52

(PLO)- TP.HCM sẽ cấm một số phương tiện lưu thông lên cầu Tân Thuận 1 từ 6-12 nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu vực.

Sở Xây dựng TP.HCM thông báo kể từ ngày 6-12 sẽ cấm ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 1,5 tấn ô tô khách trên 16 chỗ, xe có trọng tải toàn bộ xe trên 6 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1.



Ngoài ra còn hạn chế chiều cao xe trên 2,5m lưu thông qua cầu Tân Thuận 1.

Trước đó cầu Tân Thuận đã cấm xe tải trên 13 tấn.

Lộ trình lưu thông thay thế: đường Huỳnh Tấn Phát → đường Nguyễn Văn Linh → cầu Tân Thuận 2 → đường Nguyễn Tất Thành.

Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Cầu Tân Thuận 1 là cầu sắt nối phường Tân Thuận và phường Xóm Chiếu trên trục đường Nguyễn Tất Thành, được xây dựng vào năm 1905. Hiện cầu có 2 làn xe lưu thông một chiều hướng từ phường Tân Thuận đi trung tâm TP.HCM.

Khai thác trong 120 năm, đến nay cầu Tân Thuận 1 đã quá niên hạn. Vì vậy, Sở Xây dựng TP.HCM đã đề xuất UBND TP xây cầu Tân Thuận mới để thay thế cầu cổ này nhằm đáp ứng được lưu lượng xe lưu thông. Đây là hạng mục quan trọng trong dự án mở rộng trục đường Nguyễn Tất Thành đang được TP.HCM xúc tiến triển khai để làm đường ven sông.