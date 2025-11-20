Đà Lạt: Không cấm xe tải 3,5 tấn chạy đèo Tà Nung 20/11/2025 21:16

(PLO)-Lâm Đồng sẽ hạn chế xe tải từ 3,5 tấn lưu thông trên đèo Tà Nung, không cấm như thông báo trước đó.

Tối 20-11, Phòng CSGT- Công an Lâm Đồng cho biết, Sở Xây dựng tỉnh đã phát thông báo hạn chế xe từ 3,5 tấn đi trên đèo Tà Nung, không cấm như thông báo sáng nay.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh khuyến cáo đến người và các phương tiện lưu thông qua đoạn đèo Tà Nung (đoạn Km0+00 đến Km8+000, ĐT.725) như sau:

Người dân Đà Lạt đổ xô đi mua xăng vì lo ngại đơn vị cung ứng hết xăng, do không di chuyển xe 3,5 tấn trở lên chở nguyên liệu đi đèo Tà Nung theo thông báo từ cơ quan chức năng Lâm Đồng sáng 20-11.

Người và phương tiện chủ động lưu thông qua đoạn tuyến nêu trên khi điều kiện thời tiết thuận lợi (ban ngày, thời tiết khô ráo). Hạn chế việc lưu thông qua đoạn tuyến khi có mưa lớn, ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế (sương mù) trừ trường hợp đặc biệt.

Đối với các ô tô tải có trọng tải 3,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 30 chỗ trở lên hạn chế lưu thông qua đoạn tuyến trên vào ban đêm và khi có mưa lớn.

Trước đó, Sở Xây dựng Lâm Đồng có văn bản thông báo xe tải trên 3,5 tấn trở lên không được lưu thông trên đèo Tà Nung để đảm bảo an toàn.

Từ văn bản trên, một công ty kinh doanh xăng dầu lớn trên địa bàn khu vực Đà Lạt ra thông báo, nội dung 11 cửa hàng xăng, dầu, gas chỉ có thể cung ứng trên địa bàn Đà Lạt từ một tới ba ngày nếu không thể vận chuyển mặt hàng xăng, dầu lên Đà Lạt.

Các xe trọng tải từ 3,5 tấn trở lên vẫn có thể lưu thông trên đèo Tà Nung, lưu ý hạn chế lưu thông khi thời tiết bất lợi.

Thông báo trên khiến hàng ngàn người dân Đà Lạt đổ xô đi mua xăng dầu tích trữ từ trưa tới chiều 20-11.

Công ty xăng dầu thông báo đến khách hàng tại Đà Lạt tối 20-11

Như vậy, theo thông báo mới nhất từ Sở Xây dựng, các xe tải từ 3,5 tấn trở lên có thể lưu thông lên xuống Đà Lạt qua đèo Tà Nung.

Các xe tải trọng lớn chỉ cần chú ý hạn chế lưu thông trong điều kiện mưa gió lớn, ban đêm, tầm nhìn trên đèo hạn chế.