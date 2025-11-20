Đèo Mimosa Đà Lạt đứt gãy, giao thông chia cắt hoàn toàn 20/11/2025 07:39

(PLO)-Khuya 19-11, tại Km 226+500 trên đèo Mimosa (Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị sụt lún nghiêm trọng, toàn bộ mặt đường đã bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.

Sáng 20-11, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, do trời mưa quá lớn trên đèo Mimosa (Quốc lộ 20, địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt) xuất hiện điểm sạt lở mới, mặt đường bị nước cuốn xé toạc tạo hố sâu, xe cộ không thể lưu thông.

Thời điểm xảy ra vụ việc là vào khoảng 23 giờ 50 đêm 19-11. Theo ghi nhận, toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đã bị đứt gãy, với chiều rộng khoảng 50 m, sâu khoảng 30 m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100 m. Toàn bộ mặt đường bị chia cách hoàn toàn thành hai phần.

Mặt đường đèo Mimosa sạt lở nặng, chia cắt giao thông hoàn toàn.

Khi xảy ra sạt lở, có một xe khách loại 45 chỗ chạy qua may mắn đã kịp thời dừng ngay miệng vực đứt gãy. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã kịp thời ứng cứu đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Sáng nay, lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng được huy động tại hiện trường để phong tỏa, phân luồng giao thông cũng như khảo sát và triển khai công tác khắc phục sự cố.

Đèo Mimosa đứt gãy, chia cắt giao thông hoàn toàn.

Đây là lần sạt lở nghiêm trọng trong nhiều năm trở lại đây trên đèo Mimosa, Đà Lạt.

Về phân luồng, do đèo Prenn chạy song song với đèo Mimosa cũng bị sạt lở, tạm đóng đèo để sửa chữa nên lực lượng CSGT Lâm Đồng hướng dẫn các phương tiện lên xuống Đà Lạt đi theo hai hướng chính.

Hướng thứ nhất từ trung tâm Đà Lạt đi theo đường vành đai hoặc đường Triệu Việt Vương ra đèo Sacom Tuyền Lâm để nối với cao tốc Liên Khương -Prenn và ngược lại. Hướng đi này hạn chế xe tải nặng.

Hướng thứ hai di chuyển về đèo Tà Nung, đường ĐT.725 ra ngã 3 cửa rừng Quốc lộ 27 và chạy về ngã 3 Liên Khương, Quốc lộ 20.