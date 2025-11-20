Lũ lên vượt mức lịch sử, nhiều nơi dọc Miền Trung - Tây Nguyên ngập sâu 20/11/2025 06:45

(PLO)- Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên nhiều sông từ TP Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên lên nhanh, có nơi vượt mức lịch sử; hàng loạt điểm dân cư bị chia cắt, ngập lụt diện rộng có thể kéo dài nhiều ngày.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) đang ở mức đỉnh, vượt lũ lịch sử 1993 hơn 1 m; sông Kôn (Gia Lai) trên báo động 3 gần 1 m. Tại Khánh Hòa, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang đều vượt báo động 3, trong đó có điểm vượt mức lịch sử năm 1986.

Trên khu vực dải ven biển Trung Bộ, lũ trên sông Hương, sông Bồ (TP Huế), sông Vu Gia – Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) ở mức báo động 1, 2

Mưa cực lớn dồn dập nhiều nơi ở Lộc Tiến (TP Huế) hơn 105 mm; Tam Trà (Đà Nẵng) 262 mm; Sơn Thành Đông (Đắk Lắk) 649 mm; Suối Sung – Khánh Hòa gần 643 mm; nhiều vùng ở Lâm Đồng đạt 120–150 mm.

Đáng lo ngại, độ ẩm đất đã bão hòa trên 85%, khiến mọi sườn dốc đều trở nên “mềm” và dễ trượt, chỉ cần thêm một đợt mưa là có thể xảy ra sạt lở.

Trong 6–24 giờ tới nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao tại nhiều xã/phường từ TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đến Lâm Đồng.

Ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt ở Đắk Lắk (cấp rủi ro thiên tai 4) và dải lưu vực các sông từ Gia Lai đến Khánh Hòa (cấp 3).

Tại Đắk Lắk, Krông Ana lũ tiếp tục lên. Một số sông ở Khánh Hòa, Gia Lai duy trì mức trên báo động 2–3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng lũ, ngập lụt có thể kéo dài nhiều ngày, hiện nhiều địa phương bị chia cắt, phương tiện khó di chuyển. Lũ quét và sạt lở gây tắc nghẽn giao thông, cô lập cục bộ nhiều địa bàn miền núi.

Cơ quan chức năng địa phương được khuyến cáo rà soát điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu, sẵn sàng sơ tán dân.