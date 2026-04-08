Đồng Nai: Hoàn thành việc thu hồi đất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 08/04/2026 15:41

(PLO)- Toàn bộ diện tích 235ha của 67 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã hoàn thành việc ban hành quyết định thu hồi đất.

Ngày 8-4, thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường tại phường Trấn Biên đã hoàn tất công tác duyệt phương án bồi thường và quyết định thu hồi đất.

Cụ thể, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ diện tích 235ha của 67 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án bồi thường và ban hành quyết định thu hồi đất, đạt 100%.

Công tác bàn giao mặt bằng đang được đẩy nhanh. Tại khu vực 1 với diện tích hơn 50ha đã bàn giao gần 49ha, còn 1 trường hợp. Khu vực 2 diện tích hơn 103,5ha đã bàn giao gần 59ha và khu vực 3 đã có 83ha trong diện tích 175ha. Như vậy, đã bàn giao mặt bằng tổng hơn 190ha trong toàn bộ dự án 235ha.

Tất cả các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã được phê duyệt phương án bồi thường và ban hành quyết định thu hồi đất. Ảnh: VŨ HỘI

Cũng theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, nhiều doanh nghiệp đang trong quá trình tháo dỡ tài sản trên đất. Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND phường Trấn Biên tích cực vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ để có thể hoàn tất bàn giao trong tháng 6.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 rộng 320 ha, là khu công nghiệp đầu tiên và lâu đời nhất Việt Nam, được thành lập năm 1963. Do quá lâu đời, cũ kỹ, khu công nghiệp này có nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, công nghệ sản xuất, đồng thời lại nằm sát sông Đồng Nai nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao.

Năm 2008, tỉnh Đồng Nai đề xuất Chính phủ chuyển đổi công năng khu công nghiệp này để phát huy lợi thế tiềm năng của khu vực. Đến năm 2009, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ.

Năm 2024, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường. Trong đề án, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường bao gồm 2 khu vực đó là khu vực Trung tâm Chính trị - hành chính của tỉnh và khu đô thị dịch vụ.