Nhộn nhịp việc di dời các nhà máy khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Chiều 8-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà tiếp tục kiểm tra thực tế các nhà máy, xí nghiệp và làm việc với cơ quan, ban ngành về việc di dời nhà máy, xí nghiệp khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Khu vực này sắp tới sẽ được chuyển đổi thành khu hành chính - chính trị, đô thị dịch vụ và cải thiện môi trường.

khu công nghiệp 11.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra việc di dời các nhà máy, xí nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hoà 1, chuẩn bị mặt bằng khởi công các dự án chuyển đổi công năng.
khu công nghiệp 22.jpg
Phó chủ tịch Hồ Văn Hà nghe các đơn vị báo cáo về các tiến độ giải phóng mặt bằng.
khu công nghiệp 3.jpg
Theo báo cáo của các đơn vị tại khu vực KCN Biên Hòa 1 đã di dời, hiện nay đã giải phóng mặt bằng được phạm vi khoảng 129ha. Trong đó có hơn 70ha khu vực ưu tiên.
khu công nghiệp 7.jpg
Các nhà máy đang được tích cực tháo dỡ, di dời để trả mặt bằng.
khu công nghiệp 9.jpg
Công nhân tháo dỡ máy móc của nhà máy.
khu công nghiệp 10.jpg
khu công nghiệp 16.jpg
Công nhân di dời trang thiết bị nhà máy, cắt các khung sắt để trao trả mặt bằng.
khu công nghiệp 28.jpg
Ngoài các nhà máy, xí nghiệp, những hộ dân trong khu công nghiệp cũng đang tích cực di dời tài sản còn lại.
khu công nghiệp 24.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà gặp gỡ, lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp và vận động chủ doanh nghiệp tháo dỡ công trình xây dựng trên đất, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà nước.
Khu công nghiệp 26.jpg
Theo Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ kết hợp cải thiện môi trường, tỉnh Đồng Nai sẽ thu hồi khoảng 329ha đất. Trong đó, diện tích đất khu vực ưu tiên khoảng 154ha.
khu công nghiệp 36.jpg
Ông Hồ Văn Hà ghi nhận nỗ lực của lãnh đạo UBND phường Trấn Biên, các sở, ngành trong công tác giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khích lệ các đơn vị cần tích cực hơn trong công tác vận động doanh nghiệp di dời nhà máy. Trường hợp doanh nghiệp cố tình kéo dài thời gian sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo quy định pháp luật.
Vũ Hội
