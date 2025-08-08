Nhộn nhịp việc di dời các nhà máy khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1
(PLO)- Đến nay, hàng loạt doanh nghiệp đã và đang tháo dỡ các nhà máy, người dân tháo dỡ nhà để di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Đồng Nai) để nơi này chuyển đổi công năng.
Chiều 8-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà tiếp tục kiểm tra thực tế các nhà máy, xí nghiệp và làm việc với cơ quan, ban ngành về việc di dời nhà máy, xí nghiệp khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1.
Khu vực này sắp tới sẽ được chuyển đổi thành khu hành chính - chính trị, đô thị dịch vụ và cải thiện môi trường.