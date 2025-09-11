Tuyên án nhóm bị cáo thực hiện 141 hợp đồng vay mua hàng trả góp chiếm đoạt hơn 4 tỉ 11/09/2025 14:10

(PLO)- Với chiêu lừa cho vay hỗ trợ người khó khăn không cần trả gốc và lãi, 2 bị cáo đã kêu gọi được 95 người ký vào hợp đồng vay mua hàng trả góp, chiếm đoạt của 2 công ty tài chính hơn 4 tỉ.

Ngày 11-9, sau khi xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt các bị cáo Lê Tấn Thành 8 năm tù, Hồ Mỹ Linh 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (bằng hình thức vay mua hàng trả góp).

Hai bị cáo Thành và Linh tại tòa ngày 11-9. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo Thành phải tiếp tục trả cho hai công ty tài chính số tiền gần 800 triệu; Linh tiếp tục trả hơn 540 triệu. Do bị cáo Thành bồi thường trước cho công ty tài chính nên những người liên quan trả lại tiền đã nhận cho bị cáo Thành…

HĐXX nhận định có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng đã truy tố. Trong đó, Thành giữ vai trò chủ chốt, hướng dẫn Linh tìm kiếm khách hàng, đưa ra thông tin gian dối với khách hàng và công ty tài chính. Gia đình bị cáo đã khắc phục hơn 2,74 tỉ, bản thân mắc bệnh phải điều trị dài hạn…

Bị cáo Linh biết rõ thủ đoạn gian dối của Thành mà còn tích cực giúp sức tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên số tiền chiếm đoạt của bị cáo ít hơn nên trách nhiệm thấp hơn. Gia đình bị cáo đã khắc phục 20 triệu…

Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa quyết định áp dụng thêm Điều 54 BLHS cho các bị cáo hưởng mức án ở khung hình phạt liền kề.

Video: TAND TP Cần Thơ xét xử hai bị cáo Thành, Linh lừa đảo liên quan vay mua hàng trả góp.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2021, Thành câu kết với Linh, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai công ty tài chính (liên kết với các cửa hàng điện máy cho vay mua hàng trả góp).

Các bị cáo nói dối các khách hàng có nhu cầu vay tiền mặt là vay mua hàng oi oi trả góp bán lại lấy tiền, không cần thế chấp, khi đóng tiền trả góp nếu không có tiền đóng cũng không sao chỉ bị nợ xấu. Nhiều trường hợp thì nói là cho vay hỗ trợ người dân khó khăn nên không cần trả gốc và lãi.

Tin tưởng việc này, có 95 người đã đưa giấy tờ tùy thân cho Thành, Linh và ký vào 141 hợp đồng vay mua hàng trả góp. Thành chuẩn bị cho họ các số điện thoại và đưa người đóng giả người thân để trả lời tham chiếu hồ sơ vay nhằm qua mặt nhân viên cho vay.

Các khách hàng dù vay mua hàng trả góp nhưng không nhận hàng, chỉ nhận tiền từ vài triệu đến 20 triệu. Hàng hóa thực tế đã được Thành yêu cầu gửi về kho ở Cần Thơ hoặc chuyển trực tiếp cho người mua ở nhiều tỉnh, thành…

Sau khi nhận được tiền từ người mua, Thành chuyển khoản cho Linh, Linh rút tiền, chia cho khách hàng và các cộng tác viên, số tiền còn lại chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, xác định 95 khách hàng đã thực hiện tổng cộng 141 hợp đồng vay mua hàng trả góp, với tổng giá trị hàng hóa hơn 4,8 tỉ đồng, số tiền vay là hơn 4,2 tỉ đồng, số tiền khách hàng được nhận là 797 triệu đồng.

Cáo trạng quy kết, Thành và Linh cùng chiếm đoạt hàng hóa với tổng trị giá vay gần 2,9 tỉ, trong đó, các khách hàng đã nhận 548 triệu đồng.

Riêng Thành chiếm đoạt hàng hóa với tổng số tiền vay 1,28 tỉ, trong đó, khách hàng đã nhận 249 triệu.