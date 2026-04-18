‘Người tập sự hành nghề luật sư’ hay ‘luật sư tập sự’? 18/04/2026 20:26

(PLO)- Góp ý dự thảo sửa đổi Điều lệ Liên đoàn Luật sư, nhiều luật sư tham gia góp ý về quy định liên quan đến người tập sự hành nghề luật sư và đề xuất chuyển đổi cụm từ "Người tập sự hành nghề luật sư" thành "Luật sư tập sự".

Ngày 18-4, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp về Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (sửa đổi). Việc sửa đổi Điều lệ Liên đoàn Luật sư nhằm phù hợp với thực tiễn và để chuẩn bị cho đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ IV.

Trong dự thảo lần này, Liên đoàn Luật sư đã đề xuất nhiều điểm mới quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn và tăng cường hiệu quả quản lý. Một số đề xuất thay đổi có thể kể đến như: Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư địa phương là tổ chức trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam phải có trách nhiệm báo cáo quyết toán tài chính định kỳ hoặc theo yêu cầu cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Luật sư, tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (ngồi giữa) cùng 2 Phó chủ tịch điều hành hội thảo. Ảnh: ĐL

Dự thảo cũng quy định bỏ cơ quan đại diện của Liên đoàn tại TP.HCM nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn, cơ cấu lại bộ máy của Liên đoàn. Giảm số lượng Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc và sắp xếp lại các Đoàn Luật sư. Yêu cầu Thường trực Liên đoàn phải có Chủ tịch và ít nhất 01 Phó Chủ tịch làm việc chuyên trách, thường xuyên toàn thời gian.

Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các Đoàn Luật sư địa phương, dự thảo cho phép các Đoàn Luật sư có quy mô lớn hoặc địa bàn rộng (đặc biệt sau khi sáp nhập) được thành lập Chi nhánh hoặc Cơ quan đại diện để giám sát sát sao, quản lý luật sư, tập sự hành nghề luật sư thuận lợi hơn tại các địa bàn xa trung tâm. Sửa đổi cơ cấu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư theo hướng bỏ các ủy viên, chỉ còn các chức danh Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm. Điều này nhằm tập trung quyền lực điều hành trực tiếp vào Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm, giúp ra quyết định nhanh chóng hơn.

Về hình thức kỷ luật, Luật sư không đóng phí thành viên từ 18 tháng trở lên sẽ đương nhiên bị xóa tên khỏi danh sách luật sư, và việc xóa tên do nợ phí này không bị coi là hình thức xử lý kỷ luật như quy định hiện nay.

Trường hợp luật sư bị kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ hành nghề thì vẫn phải nộp phí thành viên trong thời gian bị tạm đình chỉ. Khi muốn gia nhập lại sau khi bị xóa tên do nợ phí, luật sư phải hoàn thành nghĩa vụ nộp đầy đủ khoản phí đã nợ.

Tại hội thảo, nhiều luật sư tham gia góp ý về quy định liên quan đến người tập sự hành nghề luật sư và đề xuất chuyển đổi cụm từ "Người tập sự hành nghề luật sư" thành "Luật sư tập sự" và nhấn mạnh việc tách nội dung này thành một điều riêng biệt (Điều 35A). Tuy nhiên, cũng có quan điểm bày tỏ sự thận trọng khi cho rằng cần tạo một khoảng cách danh xưng rõ ràng. "Luật sư" phải qua quá trình đào tạo, tuyển chọn kỹ càng, việc gọi là "Luật sư tập sự" dễ gây hiểu lầm cho khách hàng về tư cách của người đang học việc.

Về quản lý thành viên, hội thảo cũng thẳng thắn chỉ ra những lỗ hổng thực tế. Ví dụ điển hình về một luật sư bị đình chỉ tư cách 12 tháng nhưng vẫn lách luật bằng cách nhận ủy quyền với tư cách cá nhân để thực hiện dịch vụ pháp lý. Đây là thực trạng nhức nhối đòi hỏi Điều lệ phải có quy định ngăn chặn. Bên cạnh đó, các đại biểu thống nhất quy định luật sư bị xóa tên do nợ phí phải sau ít nhất 6 tháng mới được xem xét gia nhập lại để đảm bảo tính nghiêm minh.