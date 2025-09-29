Bắt giữ, làm nhục vợ chồng con nợ, ba bị cáo lãnh án 29/09/2025 17:41

(PLO)- HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản, quyền tự do thân thể và danh dự, uy tín của người khác nên cần phải xử nghiêm.

Ngày 29-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Đắc Quảng 18 năm tù về ba tội làm nhục người khác, bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản theo Điều 155, 157 và 168 BLHS.

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Vinh lãnh 15 năm tù, Nguyễn Văn Được lãnh 13 năm tù cùng về hai tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản theo Điều 157 và 168 BLHS.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của người khác và xâm phạm quyền tự do thân thể của con người, xâm phạm danh dự, uy tín của người khác. Do đó cần xử nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục riêng đối với các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH THƠ

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 6-2022, chị Lê Thị T nhiều lần vay tổng cộng 700 triệu đồng từ Vinh và một người biệt danh “Đại ca Bé” với lãi suất 1%/ngày.

Đến tháng 7-2022, khi T không còn khả năng trả lãi nên chị TH (chị gái của T) đứng ra thương lượng, đề nghị Vinh bỏ tiền lãi, chị TH cam kết trả cho Vinh 100 triệu đồng/tháng vào số tiền gốc nhưng Vinh không đồng ý và yêu cầu phải trả đủ số tiền gốc đã vay một lần.

Sau đó, Vinh nhờ Lê Đắc Quảng, Nguyễn Văn Được, Lộc Hoàng Linh và Phan Phùng Minh Dương cùng đi đòi nợ chị TH.

Tối 25-8-2022, khi vợ chồng chị TH đi dự tiệc sinh nhật tại quán ở quận Tân Phú (cũ), TP.HCM, nhóm của Vinh đã bao vây, ép hai vợ chồng lên xe rồi di chuyển liên tục từ TP.HCM đến tỉnh Bình Phước (cũ).

Trên đường đi, các bị cáo thay nhau đánh đập, hăm dọa nạn nhân. Quảng nhiều lần ra tay, Vinh yêu cầu vợ chồng chị TH giao điện thoại và mật khẩu ngân hàng để kiểm tra tiền trong tài khoản.

Khi xe đến Bình Phước, nhóm này còn trói tay, bịt mắt các nạn nhân, đưa vào lán trong rừng cao su, đe dọa sẽ đưa sang Campuchia nếu không trả tiền.

Đỉnh điểm, Quảng cầm chai dung dịch đe dọa “tạt axit” để buộc nạn nhân quỳ gối xin tha. Tiếp đó, Quảng và đồng bọn ép hai vợ chồng chị TH cởi áo rồi bắt cả hai đọc lời thừa nhận vay nợ trước ống kính. Những đoạn clip này được nhóm bị cáo dùng làm công cụ uy hiếp.

Dưới áp lực, chị TH cùng chồng phải vay mượn khắp nơi, chuyển trước 150 triệu đồng vào tài khoản của Quảng. Ngay sau đó, Quảng và đồng phạm rút tiền, chia nhau tiêu xài.

Riêng Quảng nhận 20 triệu đồng, số còn lại chuyển về cho Vinh. Sau khi được thả, vợ chồng chị TH đã đến Công an trình báo.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sau đó lần lượt bắt giữ Quảng, Vinh và Được.

Đối với các đối tượng Lộc Hoàng Linh, Phan Phùng Minh Dương và Tèo (chưa rõ lai lịch) Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Linh, Dương và tách vụ án hình sự khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.