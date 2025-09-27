Đề xuất được đổi căn cước trực tuyến khi thay đổi thông tin do sắp xếp đơn vị hành chính 27/09/2025 06:29

(PLO)- Bộ Công an kiến nghị cho phép người có thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính được đổi căn cước theo hình thức trực tuyến.

Mới đây, tại Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; trong đó có Luật Căn cước.

Mục tiêu của dự án luật là bảo đảm sự phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương hai cấp; đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Người dân thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước tại Công an phường Thủ Đức (TP.HCM). Ảnh: NGUYỆT NHI

Đề xuất liên quan thủ tục cấp đổi, cấp lại căn cước

Liên quan đến quy định về trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước (Điều 25) Luật Căn cước, Bộ Công an đề xuất đổi mới thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Cụ thể, người có thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính, người bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được thì thực hiện cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước để cấp lại thẻ căn cước.

Như vậy, so với quy định hiện hành, phạm vi áp dụng thủ tục cấp căn cước trực tuyến đã được mở rộng cho cả những trường hợp thay đổi thông tin trên thẻ do sắp xếp đơn vị hành chính. Đề xuất mới này giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình và giảm đáng kể việc đi lại cho người dân.

Người dân ủng hộ

Những đề xuất thay đổi trong thủ tục cấp đổi thẻ căn cước không chỉ mang ý nghĩa cải cách hành chính mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Nhiều ý kiến cho rằng việc đề xuất cho phép thực hiện trực tuyến đã đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người dân, nhất là trong bối cảnh cả nước vừa thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (TP.HCM) chia sẻ: “Đề xuất này tôi thấy hoàn toàn hợp lý. Thực tế, toàn bộ dữ liệu về người dân đã được thu thập và quản lý trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Nếu bị mất hay hư hỏng thì đã có quy định cấp lại, nhưng quan trọng là việc thay đổi địa giới hành chính. Nhiều người có nhu cầu đổi lại thì việc cho phép làm thủ tục trực tuyến là rất thuận lợi”.

“Mặc dù pháp luật không bắt buộc người dân phải đổi lại thẻ căn cước khi có sự thay đổi địa giới hành chính, nhưng theo tôi, quy định mới này mang lại sự chủ động. Ai có nhu cầu đổi để giấy tờ gắn với địa chỉ cư trú mới thì có thể thực hiện ngay tại nhà, rất tiện lợi. Với người lớn tuổi như tôi, việc không phải đi xa, không phải xếp hàng làm thủ tục đã là một thay đổi tích cực. Đây là cách làm đúng hướng, vừa phù hợp thực tế vừa tạo thuận lợi tối đa cho người dân", ông Phạm Hữu Vinh (Vĩnh Long) nói.

Còn theo bạn đọc Nguyễn Lương (TP.HCM): “Vừa rồi muốn đổi thẻ căn cước theo địa chỉ mới nhưng vì lý do sức khỏe mà mãi vẫn chưa thể thực hiện. Đề xuất mới mà được thông qua thì sẽ vô cùng tiện lợi, ai cũng có thể thực hiện ngay tại nhà. Tuy vậy, cần làm rõ thêm điều kiện áp dụng, chẳng hạn thẻ còn hạn mới được đổi hay áp dụng cho mọi trường hợp; trường hợp thay đổi địa chỉ cho chuyển nơi đăng ký thường trú thì có thể làm trực tuyến không...”.