Bắt tạm giam hai người hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 14/05/2026 12:31

(PLO)- Công an Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam hai người bị cáo buộc tham gia, lôi kéo người vào tổ chức Việt Tân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Ngày 14-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Sơn (47 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (45 tuổi, cùng ngụ xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Hai bị can tham gia, lôi kéo người vào tổ chức Việt Tân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2025, Sơn bị các đối tượng ở nước ngoài câu móc, tuyển chọn và kết nạp làm thành viên của tổ chức phản động Việt Tân. Sơn được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có hoạt động tuyển lựa, lôi kéo người tham gia tổ chức.

Tháng 9-2025, Sơn lôi kéo Hùng gia nhập vào tổ chức Việt Tân. Trong quá trình hoạt động, cả hai thường xuyên liên lạc, trao đổi, hội họp với các thành viên thông qua các nhóm kín trên không gian mạng.

Lực lượng chức năng Đồng Tháp khám xét nơi ở của bị can.

Số vật dụng hai bị can dùng từ tiền của tổ chức phản động mua để hoạt động. Ảnh: CA

Sơn và Hùng được tuyên truyền các tư tưởng, luận điệu xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước. Cả hai được hướng dẫn cách thức đối phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện và nhận tiền để thực hiện các hoạt động trong nội địa theo chỉ đạo từ tổ chức này.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe, không tin vào lời hứa hẹn, dụ dỗ, lôi kéo tham gia tổ chức phản động Việt Tân. Người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện cá nhân, tổ chức có liên quan đến Việt Tân.