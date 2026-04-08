Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 8 Thẩm phán TAND Tối cao 08/04/2026 13:19

(PLO)- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm 8 Thẩm phán TAND Tối cao, trong đó có ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM.

Sáng 8-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao.

Kết quả, 488/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội) thông qua nghị quyết nói trên.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng về việc bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao.

Theo đó, danh sách Thẩm phán TAND Tối cao gồm các ông, bà: Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Văn Cường, Lê Hưng Dũng, Lê Thanh Phong, Đỗ Mạnh Tăng, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Hữu Tuyến và Đỗ Thị Hải Yến.

Bà Nguyễn Hải Trâm sinh năm 1975, quê Phú Thọ; bà là Thạc sĩ Luật. Bà Nguyễn Hải Trâm là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Bà hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Cường sinh năm 1968, quê Ninh Bình; ông là Tiến sỹ Luật. Ông Nguyễn Văn Cường là Thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội.

Ông Lê Hưng Dũng sinh năm 1970, quê Khánh Hòa; ông là Thạc sỹ Luật. Ông Lê Hưng Dũng hiện là Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Thanh Phong sinh năm 1967, quê Bến Tre; ông là Tiến sỹ Luật. Ông Lê Thanh Phong hiện là Chánh án TAND TP.HCM.

Ông Đỗ Mạnh Tăng sinh năm 1974, quê Hưng Yên, là Thạc sỹ Luật. Ông Đỗ Mạnh Tăng hiện là Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Hải Thanh sinh năm 1971, quê Hưng Yên; là Thạc sỹ Luật. Ông Nguyễn Hải Thanh là thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Tuyến sinh năm 1971, quê Quảng Trị; là Thạc sỹ Luật. Ông Nguyễn Hữu Tuyến hiện là Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị.

Bà Đỗ Thị Hải Yến sinh năm 1972, quê Hà Nội; bà là Tiến sỹ Luật. Bà Yến hiện là Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra về dân sự.