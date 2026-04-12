Đảng viên bị xóa tên trong trường hợp nào? 12/04/2026 12:37

(PLO)- Theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, trong nhiệm kỳ của cấp ủy, nếu có thay đổi về tổ chức như thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã ký ban hành Quy định 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng.

Thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư

Quy định 20 quy định rõ việc chuẩn y kết quả bầu cử, bổ sung, điều động, chỉ định cấp ủy viên và thôi tham gia cấp ủy, trong đó có những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đảng bộ, chi bộ.

Trong nhiệm kỳ của cấp ủy, nếu có sự thay đổi về tổ chức như thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư theo Điều lệ Đảng.

Ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đảng bộ, chi bộ thì được thí điểm việc ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định ủy viên ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp dưới; chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ đầu tiên của cấp ủy không nhất thiết là 5 năm.

Nhiệm kỳ tiếp theo các đảng bộ, chi bộ thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập tiến hành đại hội theo quy định của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Cũng theo Quy định 20, cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên, phiếu đảng viên và danh sách đảng viên, cấp ủy cơ sở nào không có điều kiện quản lý và bảo quản hồ sơ đảng viên thì cấp ủy cấp trên trực tiếp quản lý, bảo quản.

Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng ủy được giao quyền, thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở quản lý phiếu đảng viên và danh sách đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên của đảng bộ, chi bộ trực thuộc; quản lý hồ sơ đảng viên và danh sách đảng viên đối với đảng viên đi lao động ở nước ngoài…

Quy định cũng yêu cầu cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên thực hiện số hóa và quản lý hồ sơ điện tử của đảng viên. Việc cập nhật, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đảng viên theo quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

“Hằng năm, các cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra việc bổ sung lý lịch đảng viên và quản lý hồ sơ đảng viên” – Quy định 20 nêu và yêu cầu với đảng viên ra nước ngoài công tác, lao động, học tập từ 12 tháng trở lên, cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên hướng dẫn bổ sung lý lịch khi đảng viên về nước.

Trung ương yêu cầu các tài liệu trong hồ sơ đảng viên không được tẩy xoá, tự ý sửa chữa. Việc xác định mức độ mật của từng loại tài liệu trong hồ sơ đảng viên thực hiện theo quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Những trường hợp xóa tên đảng viên

Về xóa tên đảng viên, Quy định 20 yêu cầu chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp cụ thể.

Các trường hợp này gồm đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng. Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên.

Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ cũng sẽ bị xem xét xóa tên.

Quy định này cũng áp dụng với trường hợp đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xoá tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cơ quan tham mưu về công tác tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm tham mưu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết không quá 60 ngày làm việc đối với cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng và tương đương. Đối với cấp Trung ương, thời hạn này không quá 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại…