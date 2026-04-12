Nhiều nội dung thí điểm quan trọng trong quy định thi hành Điều lệ Đảng vừa ban hành 12/04/2026 09:02

(PLO)- Quy định 20 về thi hành Điều lệ Đảng nêu rõ việc thí điểm Bộ Chính trị chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy tại các cơ quan Đảng Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định 20-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng.

Cấp ủy trực thuộc Trung ương được thí điểm mô hình tổ chức, cách làm mới

Quy định 20 gồm 46 điều, trong đó quy định rõ các nội dung về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng; về quyền của Đảng viên; giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; về thời hạn, thẩm quyền, trong công tác kết nạp Đảng viên, xét công nhận Đảng viên chính thức, tính tuổi Đảng của đảng viên; về đảng tịch của Đảng viên; phát thẻ và quản lý thẻ Đảng viên, quản lý hồ sơ Đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; Đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng; xoá tên Đảng viên và giải quyết khiếu nại về xoá tên Đảng viên…

Một trong những nội dung đáng chú ý là thí điểm Bộ Chính trị chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy tại các cơ quan Đảng Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định 20-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định thí điểm về thành phần tập thể thường trực đảng ủy và phân cấp, ủy quyền cho tập thể thường trực đảng ủy thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy để thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp, cấp ủy cấp trên.

Bao gồm các cơ quan Đảng Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương; các cơ quan đảng cấp tỉnh; UBND cấp tỉnh.

Các cấp ủy trực thuộc Trung ương được thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức, cách làm mới trong khuôn khổ Điều lệ Đảng và phải báo cáo Bộ Chính trị đồng ý chủ trương trước khi thực hiện.

Hệ thống Đảng được lập tương ứng với hệ thống Nhà nước

Về hệ thống tổ chức của Đảng, Quy định 20 nêu rõ hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước.

Hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã (gồm xã, phường, đặc khu); cấp tỉnh, TP và cấp Trung ương. “Đây là hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng có chức năng lãnh đạo toàn diện ở mỗi cấp và của toàn Đảng” – theo Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Quy định cũng nêu ra việc thí điểm tổ chức các đảng bộ xã, phường trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy tỉnh, TP quyết định tổ chức đảng ở đặc khu là cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng hoặc là tổ chức cơ sở đảng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Tổ chức Trung ương.

Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam theo quy định của Bộ Chính trị.

Việc thành lập tổ chức đảng trong cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội cũng được quy định cụ thể.

Ở cấp Trung ương, thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị quyết định thành lập và quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các Đảng bộ: Các cơ quan Đảng Trung ương; Quốc hội; Chính phủ; MTTQ, các đoàn thể Trung ương trực thuộc Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý về hoạt động, hướng dẫn về tổ chức và biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của các đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Các đảng bộ trực thuộc Trung ương bao gồm các tổ chức đảng ở các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tương ứng về các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chính trị, theo quyết định của Bộ Chính trị. Đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định thành lập các tổ chức đảng trực thuộc. Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội quyết định thành lập, quyết định chức năng, nhiệm vụ và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ đảng ở đoàn đại biểu Quốc hội (hoạt động tại các kỳ họp của Quốc hội).

Ở các tỉnh, TP (gọi chung là cấp tỉnh), thành lập đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, TP và đảng bộ UBND tỉnh, TP trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.

Cấp ủy cấp tỉnh quyết định thành lập; ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, TP và đảng ủy UBND tỉnh, TP theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về tổ chức và biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, TP và đảng ủy UBND tỉnh, TP.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, TP và đảng bộ UBND tỉnh, TP bao gồm các tổ chức đảng ở các cơ quan, tổ chức, sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tương ứng về các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chính trị, theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, TP và đảng ủy UBND tỉnh, TP quyết định thành lập các tổ chức đảng trực thuộc.

Thí điểm lập đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước cấp cơ sở ở xã, phường, đặc khu theo quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương…

Quy định này được ban hành trong hệ thống Đảng tới các chi bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với nội dung Quy định này đều bãi bỏ.

