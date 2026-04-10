Trung ương yêu cầu cán bộ, đảng viên kiên quyết bảo vệ cái đúng, sự thật 10/04/2026 15:30

(PLO)- Trung ương yêu cầu cán bộ, đảng viên kiên quyết bảo vệ cái đúng, sự thật; kiên trì giải thích, uốn nắn các nhận thức lệch lạc; chủ động đấu tranh với các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch bằng các luận điểm khoa học, thuyết phục.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Bốn nguyên tắc trong công tác chính trị, tư tưởng

Quy định 19 nêu rõ mục tiêu là tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, để Đảng ta thực sự đạo đức và văn minh, nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện và sức chiến đấu của Đảng trong lãnh đạo, cầm quyền và hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng.

Công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; phải giữ vững nguyên tắc và không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vai trò đi trước, mở đường, dẫn dắt, chỉ đạo thực tiễn.

Công tác chính trị, tư tưởng phải tiến hành thường xuyên, liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, thực chất, đúng tiến độ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách...

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 2. Ảnh: NHÂN DÂN

Quy định 19 nêu rõ bốn nguyên tắc trong công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Nguyên tắc đầu tiên, phải lấy mục tiêu kiên trì, bảo vệ và phát huy "4 kiên định" làm định hướng hành động; mọi hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhất quán tuyệt đối về chính trị, tư tưởng.

Thứ hai, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư; vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và trách nhiệm nêu gương của cấp uỷ các cấp, nhất là bí thư cấp uỷ.

Thứ ba, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, đánh giá, định hướng dư luận xã hội và dự báo sát diễn biến tình hình quốc tế và trong nước. Từ đó, kịp thời định hướng chính trị, tư tưởng trong Đảng, trong xã hội, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, không để bị động, bất ngờ.

Thứ tư, công tác chính trị, tư tưởng cũng phải gắn chặt, liên thông với công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ chế tài, có tiêu chí cụ thể để lượng hoá, kiểm tra, giám sát; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu

Trung ương yêu cầu cấp ủy các cấp cần xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, khách quan, không để chậm, muộn, thiếu thông tin; xây dựng môi trường truyền thông đúng pháp luật, an toàn, nhân văn, tích cực để định hướng dư luận xã hội.

4 kiên định - Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. - Kiên định đường lối đổi mới của Đảng. - Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Cấp ủy các cấp chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, khách quan, không để khoảng trống thông tin; xây dựng môi trường truyền thông chính thống, an toàn, nhân văn, tích cực để định hướng dư luận xã hội. Nhận diện, dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó, ngăn chặn, kiên quyết xử lý các hành vi tán phát thông tin xấu độc trong nội bộ và trên không gian mạng

Một yêu cầu khác là cấp ủy các cấp phải quản lý cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội, các nền tảng số. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, định hướng, dự báo xu hướng diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội dựa trên cơ sở dữ liệu số đồng bộ với hệ thống dữ liệu cán bộ, dữ liệu kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các vấn đề nảy sinh, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng chính trị, tư tưởng.

Chú trọng công tác bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay.

Cán bộ, đảng viên được yêu cầu tuyệt đối tuân thủ kỷ luật phát ngôn, quy định về cung cấp và sử dụng thông tin; nói và viết đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận tích cực trên các phương tiện truyền thông và không gian mạng.

“Cán bộ, đảng viên không bày tỏ cảm xúc, thái độ trái với định hướng chính trị; không chia sẻ, bình luận thông tin đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật” – Trung ương yêu cầu.

Trung ương cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên kiên quyết bảo vệ cái đúng, sự thật; kiên trì giải thích, uốn nắn các nhận thức lệch lạc; chủ động đấu tranh với các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch bằng các luận điểm khoa học, thuyết phục.

Đồng thời phải đấu tranh ngăn chặn nguy cơ “trung tính hoá tư tưởng”, thờ ơ chính trị, né tránh chính kiến; kiên quyết chống các biểu hiện dân chủ cực đoan, dân tuý, lợi dụng diễn đàn để phục vụ lợi ích riêng.