TP.HCM: Cận cảnh nút giao Bình Thái sắp có cầu vượt, hầm chui 22/10/2025 11:14

(PLO)- Cuối năm 2025, TP.HCM sẽ khởi công xây dựng cầu vượt thép và hầm chui tại nút giao Bình Thái trên đường Võ Nguyên Giáp.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, dự kiến vào cuối năm 2025 sẽ chính thức khởi công xây dựng cầu vượt thép và hầm chui tại nút giao Bình Thái.

Công trình nằm trong phạm vi của dự án thành phần 1, xây dựng đoạn tuyến Vành đai 2 từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, với tổng chiều dài khoảng 3,5 km và tổng mức đầu tư hơn 9.328 tỉ đồng.

Theo ghi nhận của PLO, nút giao Bình Thái là điểm giao cắt phức tạp và có vai trò then chốt trong mạng lưới giao thông khu vực.

Toàn cảnh nút giao.

Phối cảnh nút giao. Ảnh: Ban giao thông

Lưu lượng phương tiện qua đây luôn ở mức cao, đặc biệt vào giờ cao điểm dễ dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài, gây áp lực lớn lên các tuyến đường lân cận.

Khu vực có mật độ phương tiện lưu thông cao, đặc biệt là xe tải nặng.

Thực tế, tình trạng kẹt xe diễn ra thường xuyên tại các tuyến đường dẫn vào nút giao Bình Thái, trong đó đáng chú ý là các đoạn đường Đỗ Xuân Hợp, Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Văn Bá.

Giao lộ Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Bá thường xuyên xảy ra tình trạng “giằng co” giữa các dòng xe.

Dòng xe thường xuyên xung đột.

Xe đi thẳng từ đường Nguyễn Văn Bá liên tục xung đột với luồng xe rẽ trái vào Võ Nguyên Giáp để nối tiếp về Đỗ Xuân Hợp, gây ra những điểm nghẽn kéo dài. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên chính tuyến Đỗ Xuân Hợp, vốn đã "quá tải" từ nhiều năm qua.

Xe xếp hàng dài trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Chị Trần Thị Yến, người dân phường Linh Xuân, chia sẻ, mỗi ngày đi làm từ ngã tư Thủ Đức vào trung tâm thành phố, chị đều phải “vượt ải” các điểm kẹt xe như ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, cầu Rạch Chiếc hay ngã tư Hàng Xanh.

Người dân cho biết, nếu chọn đi đường Võ Nguyên Giáp, thời gian chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Thái có thể kéo dài nhiều chu kỳ mới vượt qua được. Còn nếu đi theo hướng đường Nguyễn Văn Bá thì lại vướng kẹt xe do mặt đường hẹp, xe buýt lớn thường xuyên lấn làn xe máy, gây ùn ứ kéo dài.

Cùng cảnh ngộ, chị Trương Thị Hòa, đi làm từ Thủ Đức đến khu vực đảo Kim Cương cũng cho rằng ngã tư Bình Thái hiện là một "điểm nóng" của giao thông TP.HCM. So với ngã tư Thủ Đức đã được xây cầu vượt giúp phân luồng một phần lưu lượng phương tiện, thì Bình Thái vẫn thiếu hạ tầng tách dòng xe, dẫn đến xung đột liên tục giữa các hướng lưu thông.

Theo đại diện Ban Giao thông, quy hoạch được phê duyệt của nút giao Bình Thái là dạng hoa thị hoàn chỉnh.

Cụ thể, cầu vượt bằng kết cấu thép sẽ được xây dựng dọc theo tuyến Vành đai 2, bắc ngang qua đường Võ Nguyên Giáp, kết hợp với các hầm chui nằm trên tuyến đường song hành nhằm đảm bảo lưu thông liên tục cho phương tiện qua khu vực.

Hiện tại, đối với gói thầu xây lắp XL02, phần việc trọng tâm tại nút giao này, Ban Giao thông đang khẩn trương hoàn tất các bước lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Đồng thời, công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp cũng đang được tiến hành song song.

Dự kiến, cầu vượt thép và hầm chui tại nút giao sẽ được khởi công chính thức vào cuối tháng 12-2025.