Sắp khởi công cầu vượt, hầm chui tại nút giao Bình Thái, TP.HCM 10/10/2025 07:37

(PLO)- TP.HCM chuẩn bị xây dựng cầu vượt thép và hầm chui tại nút giao Bình Thái để giảm ùn ứ giao thông.

Dự án nút giao Bình Thái thuộc dự án thành phần 1 - xây dựng Vành đai 2 TP.HCM, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp. Đoạn này có chiều dài 3,5km, tổng mức đầu tư hơn 9.328 tỉ đồng.

Theo quy hoạch được duyệt, nút giao Bình Thái có dạng thức hoa thị hoàn chỉnh (bao gồm cầu thép dọc tuyến Vành đai 2 vượt qua đường Võ Nguyên Giáp); kết hợp xây dựng các hầm chui trên đường song hành Võ Nguyên Giáp để đảm bảo lưu thông liên tục của tuyến song hành qua nút giao.

Hiện nay, Ban Giao thông đã trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công gói thầu XL01 (phần tuyến). Ban sẽ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu XL01 trước ngày 15-10, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 11 và dự kiến khởi công gói thầu xây lắp XL01 (phần tuyến) cuối tháng 11.

Song song đó, đối với gói thầu xây lắp XL02 (nút giao thông Bình Thái), Ban giao thông đang khẩn trương triển khai công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời chuẩn bị các bước lựa chọn nhà thầu xây lắp. Dự kiến gói thầu XL02 (nút giao thông Bình Thái) sẽ được khởi công cuối tháng 12-2025.

Trước đó, UBND TP.HCM đã yêu cầu khởi công đoạn 1 vành đai 2 trước ngày 15-11, khởi công đoạn 2 trước ngày 30-10, khởi công lại đoạn 3 vào ngày 30-10.

Dự án đường Vành đai 2 TP.HCM là một trong những công trình giao thông chiến lược của thành phố, được quy hoạch từ năm 2007 với tổng chiều dài 64 km, nhằm mục tiêu phân luồng, giảm tải áp lực giao thông nội đô.

Tuy nhiên, sau gần hai thập kỷ, đến nay vẫn còn 14 km của tuyến đường này chưa được khép kín. Trong đó, đoạn 3 dài 2,7 km, nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1, được khởi công từ năm 2017 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), với tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng.

Đoạn 4 dài 5,3km của Vành đai 2 nối Quốc lộ 1 qua đường Nguyễn Văn Linh với tổng mức đầu tư 16.400 tỉ đồng chưa được triển khai.