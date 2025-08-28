Khởi công hai đoạn vành đai 2 phía Đông TP.HCM trong tháng 10 và 11 28/08/2025 15:12

(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 2 đoạn dự án đường vành đai 2 phía Đông TP.HCM, để khởi công xây lắp đoạn 2 trong tháng 10 và đoạn 1 trong tháng 11.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa có văn bản gửi Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) TP Thủ Đức liên quan đến tiến độ thi công dự án vành đai 2 (đoạn 1, 2) và công tác GPMB, bàn giao mặt bằng thi công xây dựng dự án.

Theo Ban Giao thông, hiện Ban đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, làm cơ sở phê duyệt trong tháng 9-2025. Dự kiến khởi công xây lắp đoạn 2 trong tháng 10-2025 và đoạn 1 trong tháng 11-2025.

Ngày 15-8, UBND TP.HCM có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác phối hợp giải ngân, tình hình GPMB công trình trọng điểm Quốc gia và TP.

Liên quan đến việc GPMB dự án vành đai 2 - đoạn 1 và 2, UBND TP chỉ đạo, đề nghị Ban Bồi thường GPMB Thủ Đức tiếp tục đẩy nhanh việc chi trả cho người dân đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện theo kế hoạch đề ra, hoàn thành trong tháng 8-2025.

Giao Ban Giao thông khẩn trương tổ chức lựa chọn đơn vị thi công để đẩy nhanh thời gian khởi công trong tháng 10-2025.

Để có cơ sở triển khai thi công theo đúng tiến độ chỉ đạo của UBND TP, Ban Giao thông đề nghị Ban bồi thường GPMB TP Thủ Đức hỗ trợ khẩn trương đẩy nhanh công tác chi trả, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch theo kế hoạch đề ra để khởi công xây dựng công trình.

Đoạn 1 và 2 của dự án đường vành đai 2 dự kiến khởi công xây lắp vào cuối năm nay. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trước đó, ngày 19-4, TP.HCM đã tổ chức khởi công gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật và rà phá bom mìn đoạn 1 và 2 của dự án vành đai 2.

Tổng mức đầu tư về xây lắp giai đoạn 1 của đoạn 1 và 2 là 5.239 tỉ đồng. Công tác bồi thường, GPMB khoảng 8.627 tỉ đồng với 1.154 trường hợp bị ảnh hưởng, 62 ha đất phải thu hồi. Dự kiến khởi công công trình vào quý III-2025, hoàn thành công trình quý II-2027.

Hai đoạn này có tổng chiều dài khoảng 6 km. Khi hoàn thành, các đoạn này sẽ kết nối liền mạch với đoạn 3 đang được triển khai, qua đó khép kín hoàn toàn tuyến đường vành đai 2 trên địa bàn TP Thủ Đức cũ.

Việc nối thông các đoạn tuyến sẽ tạo nên trục giao thông hoàn chỉnh, góp phần cải thiện đáng kể năng lực hạ tầng khu vực phía Đông, giảm áp lực giao thông tại các cửa ngõ quan trọng và thúc đẩy phát triển đô thị vùng ven. Dự án đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến vào ngày 30-4-2027.

Thông tin với PLO, đại diện Ban Bồi thường GPMB TP Thủ Đức cho biết đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ GPMB cho dự án.

Cụ thể, đối với đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn 1), tính đến ngày 26-8, Ban đã thực hiện chi trả tiền cho 655 trường hợp với tổng số tiền 4.750,095 tỉ đồng.

Đã gửi 164 trường hợp vào tài khoản ngân hàng với số tiền 1.074,760 tỉ đồng. Đã tiếp nhận mặt bằng 156/888 trường hợp (chiếm tỷ lệ 17,56%) với tổng diện tích bàn giao 14,313 ha. Ngoài ra, trong dự án có 17,29 ha đất đường đi, sông rạch không bồi thường. Như vậy, tổng diện tích đất Nhà nước đã thu hồi 31,60 ha/47,66 ha toàn dự án, chiếm tỷ lệ 66,30%.

Còn đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn 2), tính đến ngày 26-8 đã thực hiện chi trả tiền 206 trường hợp với tổng số tiền 1.432,690 tỉ đồng.

Đã gửi 56 trường hợp vào tài khoản ngân hàng với số tiền 228,398 tỉ đồng. Đã tiếp nhận mặt bằng 116/262 trường hợp (chiếm tỷ lệ 44,27%) với tổng diện tích bàn giao 6,48 ha. Ngoài ra trong dự án có 2,2 ha đất đường đi, sông rạch không bồi thường. Như vậy tổng diện tích đất Nhà nước đã thu hồi 8.68ha/13,49 ha toàn dự án, chiếm tỷ lệ 64,34%.